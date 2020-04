WGC: Der chinesische Goldmarkt erwacht wieder zum Leben

Der World Gold Council veröffentlichte gestern auf seinem Goldhub-Blog aktuelle Informationen über die Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im März dieses Jahres. Das Reich der Mitte hat sich als größter Goldproduzent, aber auch größter Goldkonsument in den letzten 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Der Shanghai Gold Benchmark PM in Renminbi stieg im März weiter - wenn auch geringfügig - während der LBMA Gold Price AM in USD leicht zurückging.• Die Wirtschaft Chinas zeigte im letzten Monat Anzeichen einer möglichen Erholung, da der COVID-19-Ausbruch wirksam eingedämmt zu sein schien.• Die Investitionsnachfrage nach Gold stieg in China weiter an, was das Handelsvolumen von Gold im März auf ein neues Allzeithoch brachte und die Bestände chinesischer goldhinterlegter ETFs um weitere 4,6 t erhöhte.• Das Handelsvolumen von 99,99er Gold - oft als Maß für die physische Goldnachfrage im Allgemeinen angesehen - und die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) erholten sich im März merklich, als die meisten chinesischen Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit wieder aufnahmen.• Im März führten eine deutlich höhere Goldnachfrage und Störungen in den Goldlieferketten weltweit aufgrund des verstärkten Ausbruchs des Coronavirus, kombiniert mit der nach wie vor schwachen chinesischen Verbrauchernachfrage, zu dem bisher größten lokalen Preisnachlass für RMB-Goldpreise.• Die Volksbank von China hielt ihre Goldreserven im März unverändert bei 1.948 t, was 3,3% der gesamten Reserven entspricht.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de