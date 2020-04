Russische Gold- & Fremdwährungsbestände in der KW 15

Die Zentralbank der russischen Föderation veröffentlichte gestern die aktuellen Daten zu den Gold- und Fremdwährungsbeständen des Landes per 10. April 2020. Den Angaben zufolge erhöhte man die Reserven in der 15. Kalenderwoche verglichen zur vorherigen Woche leicht.Die Bestände beliefen sich auf 564,9 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zur vorherigen Woche, als sich die Reserven auf 564,4 Milliarden Dollar beliefen, ein Plus von 0,5 Milliarden US-Dollar darstellt.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de