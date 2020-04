Peter Hug über den Engpass bei physischem Gold und Silber

Neils Christensen von Kitco News sprach gestern mit Peter Hug, dem Direktor des Bereichs Global Trading bei Kitco Metals, über die aktuellen Lieferschwierigkeiten für physische Edelmetalle und die damit verbundenen Aufgelder. Dem Handelsexperten zufolge werde ein Rückgang der Aufgelder auf Gold- und Silbermünzen noch eine ganze Zeit auf sich warten lassen, da sich die Lieferengpässe angesichts der Produktionsaussetzung der U.S. Mint bei West Point eher noch verschärfen werden.Wer aktuell verkaufen wolle sei allerdings in einer günstigen Position: "Die Händler zahlen gut für physisches Material, damit sie etwas in ihrem Lager haben, um die Nachfrage auf der anderen Seite zu befriedigen," erklärt Hug. "Ich will nicht empfehlen, dass Sie verkaufen, aber wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie Geld aufbringen möchten [...], wäre dies eine gute Zeit, um ein Angebot mit dem Händler auszuhandeln."© Redaktion GoldSeiten.de