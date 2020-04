2020 beste Kaufgelegenheit für Silber

Laut einem Edelmetallkommentar von ABC Bullion könnte der Rekordabverkauf bei Silber in diesem Frühjahr den Boden für die kommenden Jahre darstellen, dies berichtet Kitco News . Damit sehe es ganz danach aus, als böte sich bei dem weißen Metall in diesem Jahr die beste Kaufgelegenheit überhaupt.Wer im Jahr 2011 in Silber investiert habe, hätte laut ABC einen Rückgang von 77% vom Höchststand auf das signifikante Tief im vergangenen Monat bei 11,50 USD verzeichnet. Dieses Niveau werde nach Meinung der Analysten John Feeney and Bron Suchecki rückblickend in einigen Jahren sehr wahrscheinlich nicht nur als eine der besten Kaufmöglichkeiten für Silber betrachtet werden, sondern als eine der besten Chancen in sämtlichen Anlageklassen.Den Boden bei 11,50 USD begründen sie mit dem Gold-Silber-Verhältnis: "Beim jüngsten Tief von 11,50 USD erreichte das Verhältnis einen Höchststand von 125:1, was es bisher nicht gegeben hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass Silber Gold übertrifft ist sogar noch höher als zum Zeitpunkt des Tiefs im Jahr 2008. Für die nächsten 24 Monate ist Silber unser Edelmetall der Wahl."Die Analysten gehen zudem davon aus, dass Silber künftig eine größere Bedeutung als Safe-Haven-Asset bekommen und auch die industrielle Nachfrage anziehen wird. Auch die aktuell aufgrund der Coronapandemie vorübergehend stillgelegten Minen sollten sich positiv auf die Preisentwicklung auswirken.© Redaktion GoldSeiten.de