Airlines in USA vor riesiger Rettungswelle

Wie die New York Times in dieser Woche berichtet, wurde für Fluggesellschaften in den USA jüngst ein Rettungspaket im Umfang von 25 Mrd. US-Dollar geschnürt.Die Coronakrise bringt die Branche fast zum Erliegen: So seien alleine die US-Gesellschaften betreffend per 9. April 2.200 Flugzeuge geparkt und das Passagieraufkommen 95% unter dem Vorjahresniveau.Laut aktueller Schätzung der International Air Transport Association werden die Umsätze für Passagierflüge weltweit in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um ganze 314 Mrd. US-Dollar bzw. um 55% einbrechen.© Redaktion GoldSeiten.de