Gold auf dem Weg zu neuem Allzeithoch

Neils Christensen von Kitco News sprach jüngst mit Will Rhind, CEO von GraniteShares, über die aktuellen Entwicklungen am Goldmarkt. In Bezug auf die Angebotssituation erklärt Rhind im Interview, dass logistsiche Schwierigkeiten und Beeinträchtigungen der Lieferketten aktuell zu einer Liquiditätskrise führen. Dennoch sei das Angebot momentan noch groß genug, um die Nachfrage zu decken - zumindest was die 400-oz-Barren angehe.Die Auswirkunden der Coronapandemie könnten in den kommenden Wochen jedoch durch die vorübergehende Stillegung von Minen und Raffinerien potenziell zu Angebotsengpässen führen.Weiterhin rechnet Rhind mit einer steigenden Investmentnachfrage, da die Zentralbanken den Goldpreis durch das Fluten der Märkte mit immer neuem Cash steigen lassen werden. Der Experte erklärt, dass er spätestens im kommenden Jahr mit einem neuen Allzeithoch des Goldpreises rechne. Dazu stellt er Vergleiche mit der Situation im Jahr 2008 an.© Redaktion GoldSeiten.de