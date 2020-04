Silver Lake Resources Ltd.: EUROZ erhöht Kursziel auf 2,15 AUD

Der australische Broker EUROZ hat sein Kursziel für die Aktie von Silver Lake Ressources nach den Quartalszahlen auf 2,15 AUD erhöht:Die Analysten zeigen sich zufrieden mit den vorgelegten Ergebnissen und natürlich ist die starke Bilanz und der Standortvorteil in Westaustralien hervorzuheben.Eine mögliche Aufnahme von Silver Lake in den GDX-ETF ist nun möglich, da der Börsenwert bei über 1,5 Milliarden AUD liegt und die Aktie sehr liquide gehandelt wird.Ein reelles Kursziel für Silver Lake, mit dem ich mich anfreunden kann. Die Firma wird demnächst mehr und mehr Fragen bekommen, was sie mit der hohen Cash-Position anstellen möchte. Eine Dividende wäre eine Möglichkeit oder man versucht sich nochmals an einer Akquisition. Bislang hat sich das Management aber zu dieser Frage bedeckt gehalten.Charttechnisch läuft die Aktie etwas Gefahr, ein Doppel-Top auszubilden:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.