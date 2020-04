Capricorn Metals Ltd.: Starke Steigerung der Vorkommen

Heute kam bei Capricorn Metals die angekündigte neue Ressourcen- und Reserven-Kalkulation für das Karlawinda Goldprojekt in Westaustralien: Link Das Unternehmen konnte die Gold-Reserven (höchste Kategorie) um satte 35% auf 1,2 Millionen Unzen Gold steigern. Die Gesamt-Ressource stieg gar um 41% auf 2,145 Millionen Unzen Gold.Diese Zahlen sind schon beeindruckend, wenn man überlegt, dass das alte Management jahrelang an dem Projekt "herumgeschraubt" hat.Die Eckdaten haben sich zudem weiter verbessert. So ist das Strip-Ratio (Verhältnis von wertlosem Erz zum Golderz) von 4,8 auf 3,6 gefallen. Einfach ausgedrückt bedeutet diese Zahl, man muss nun voraussichtlich 25% weniger Gestein abbauen, um auf eine Unze Gold zu kommen, als vorher kalkuliert. Das voraussichtliche Minenleben wird sich von 9 auf 12 Jahre verlängern.Der Plan sieht weiterhin vor, pro Jahr 105.000 bis 120.000 Unzen Gold zu produzieren, wobei ich denke, dass hier noch "Luft nach oben" vorhanden ist. Zunächst möchte man nur Erz >0,5 g/t Gold in die Mühle geben, alles zwischen 0,3 und 0,5 g/t soll auf Halde gelegt werden. Dann hat man die Reserven mit einem Goldpreis von 1.600 AUD kalkuliert, was mehr als 1.000 AUD unter dem aktuellen Goldpreis liegt! Die Ressourcen wurden bei 2.000 AUD berechnet.Ich darf also sagen, dass diese Kalkulation extrem konservativ getätigt wurde. Die massiven Abschläge auf den aktuellen Goldpreis würde so kaum ein anderes Unternehmen vornehmen.Dass wir es bei Capricorn mit einem der erfolgreichsten Management-Teams in Australien zu tun haben, sehen wir seit dem ersten Tag an dem sie eingestiegen sind. Mark Clark ist einfach ein extrem erfahrener "Miner", was sich in allen bisherigen Neuigkeiten widerspiegelt. Die Aktie zog 18% nach oben:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.