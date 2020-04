Gold wird weiterhin den COVID-19-Sturm bezwingen

Der Goldpreis war am Montag in Asien leicht rückläufig, trotz zunehmender Risikostimmung, so berichtet Investing.com . Der Goldpreis ging um fast 2% zurück, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hatte, die US-Wirtschaft ab Donnerstag wieder zu öffnen. Ebenso verzeichneten die asiatischen Aktien Verluste.Einige Analysten sind jedoch positiv eingestellt, dass sich das gelbe Edelmetall angesichts des wirtschaftlichen COVID-19-Sturms weiter als sicherer Hafen herausstellen wird."Gold wird weiterhin durch eine Vielzahl von geldpolitischen und fiskalpolitischen Anreizen unterstützt werden, die für die absehbare Zukunft erhalten bleiben. Sollte es zu einem tiefgreifenderen Pullback kommen, bleiben die 1.650 Dollar ein wichtiges Unterstützungsniveau", so Edward Moya von OANDA.© Redaktion GoldSeiten.de