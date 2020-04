Gold - Umwege in Kauf nehmen

In den vergangenen Wochen war der Goldpreis dynamisch an den Widerstand bei 1.703 USD angezogen und hatte dieses Rallyhoch zu Beginn der vergangenen Woche durchbrochen. Es folgte ein Anstieg an das Kursziel bei 1.760 USD. Kurz davor setzte eine Korrektur der Kaufwelle ein, die zuletzt auch unter die früheren Hochs zurückführte.Die weitreichende Korrektur stellt den Anstieg der letzten Wochen zwar noch nicht in Frage, dürfte jedoch die nächsten Tage andauern und könnte Gold bis an den Bereich um 1.645 USD drücken.Im bullischsten Fall handelt es sich bei der aktuellen Abwärtsbewegung um den dritten und letzten Teil einer Korrektur, bei der die Gegenbewegung zur ersten Korrekturphase über das Hoch dieser Korrekturphase führte (siehe Chartbild unten). Entsprechend sollte die aktuelle, möglicherweise dritte Teilbewegung der gesamten Korrektur die Länge der ersten Korrektur nicht überschreiten und Gold damit schon bei rund 1.670 USD wieder nach Norden verabschieden.Spätestens von 1.645 USD aus wäre eine Kaufwelle bis 1.703 USD und darüber bereits bis an das Hoch bei 1.747 USD zu erwarten.Unterhalb von 1.645 USD hätten die Bullen einen schweren Dämpfer hinnehmen müssen. In diesem Fall droht nicht nur ein Einbruch bis 1.570 und 1.554 USD. Dann stünde auch der Aufwärtstrend der Vorwochen unter Beschuss.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG