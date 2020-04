Gold nicht immun gegenüber der Marktkrise

Investoren, die darauf aus seien, ihr Portfolio durch den Kauf von Gold zu schützen, sollten Alternativen in Betracht ziehen, da der Preis kürzlich ein 7-Jahreshoch erreichte und keine Sicherheit mehr bieten könnte, sollten die Aktienmärkte weiter einbrechen, so schreibt der Telegraph Peter Sleep von Seven Investment Management erklärte, dass Neukäufe von Gold eher als "spekulativ" als defensiv angesehen werden sollten. "Es ist tatsächlich eine imperfekte Absicherung gegen eine Krise. Der Wert des Goldes ist besser mit dem Wert des Dollar verbunden", meinte er.Ein schwacher Dollar führe tendenziell zu einem stärkeren Goldpreis. Doch in einer Krise tendiere die amerikanische Währung zum Anstieg, da sie als sicherer Hafen angesehen wird.Stuart Clark von Quilter Investors erklärte hingegen, dass Gold weiter ein "wichtiger Teil" seines Portfolios bleiben würde. "Wenn Sie nach einem Portfolio Ausschau halten, das nicht volatil ist, dann ist eine Investition in Gold eine gute Entscheidung, auch wenn Investoren ihr Geld nicht vollkommen in das Asset investieren sollten", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de