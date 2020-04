Goldlieferungen könnten stärker eingeschränkt werden

Der Londoner Goldmarkt wird Lieferungen außerhalb der Stadt erlauben müssen, wenn die Coronavirus-Pandemie zu strengeren Handelseinschränkungen führen sollte, so der der Geschäftsführer der London Bullion Market Association (LBMA) laut BNN Bloomberg . Rekordverdächtige 8.326 Tonnen Gold wurden Ende Dezember in London gelagert und ein Transport des Metalls ist für den Weltmarkt wichtig.Während sich der Virus auf die weltweite Logistik auswirkte, werden Investoren zunehmend dazu gezwungen, darüber nachzudenken, was passiert, wenn Gold nicht länger nach und aus London geliefert werden kann. "Was, wenn Flugplätze schließen würden oder es weitere Reiseeinschränkungen gibt?", so Ruth Crowell am Telefon.Jegliche Entscheidung bezüglich einer Lieferung sei Sache der Bullionbanken, die Kernmitglieder der LBMA seien, meinte sie. Der Weltgoldmarkt wurde im letzten Monat auf die Probe gestellt, als Stilllegungen durchgeführt wurden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen."Es gibt eine Menge Dinge, die man in Sachen Steuerregimes und rechtlicher Fragen in Betracht ziehen muss. Es ist nichts, was man einfach einschalten kann", erklärte Crowell.© Redaktion GoldSeiten.de