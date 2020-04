TD Securities: Goldpreis soll sich nahe 1.667 Dollar einpendeln

Strategen bei TD Securities erwarten, dass sich der Goldpreis nahe seiner Unterstützungslinie einpendeln wird, bevor er sich erholt, so berichtet FX Street . "Vermögensverwalter erhöhten aggressive ihre Long-Gold-Positionen, während die Volatilität moderat ausfiel. Das Interesse am gelben Edelmetall nahm zu, trotz der Tatsache, dass der Risikoappetit ebenfalls wuchs", hieß es."Die Märkte sind also auf Reaktion des schwächelnden Aufwärtsmomentum des US-Dollar in Gold positioniert, was den Goldpreis nahe mehrjähriger Hochs befördern sollte. Trader haben zudem ihre Short-Positionen erhöht, während sich die Preise nahe Widerstände bewegten.""Angesichts des wachsenden Risikoappetits und der Profitnahme erwarten wir dass sich der Preis nahe einer Unterstützung bei etwa 1.667 Dollar einpendeln wird, wobei die Netto-Long-Positionen moderat ausfallen werden. Dann wird sich Gold nahe 1.800 Dollar je Unze bewegen", so die Strategen.© Redaktion GoldSeiten.de