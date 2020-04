Ölpreis verzeichnet rekordverdächtigen Preisrückgang

Der Ölpreis verzeichnete seinen bisher größten Preisverlust, wobei die Mai-Futures des West Texas Intermediate auf ihr niedrigstes Niveau seit März 1998 fielen; das ist ein Preisrückgang um 37% und die damit größte Preisabnahme an einem Tag. Der Ölpreis der Sorte Brent fiel nur um 1,12 Dollar oder 4% und lag am Montagmorgen bei etwa 26,96 Dollar je Barrel, so berichtet Zerohedge "Der Mai-Kontrakt soll bald auslaufen und der Großteil des Open Interest und des Volumens befindet sich bereits im Juni-Kontrakt", erklärte Warren Patterson, Leiter der Abteilung für Rohstoffstrategie bei ING. Der Juni-Kontrakt, der am aktivsten gehandelt wird, ging um nur 2,18 Dollar oder 8,7% auf 22,85 Dollar je Barrel zurück.Zusätzlich wirkte sich ein Bericht negativ auf den Ölpreis aus, dass Russland seine Ölproduktion innerhalb der letzten drei Tage um fast 1% gesteigert habe. "Während die Produktion relativ unbeschadet weitergeht, füllen sich die Lager Tag für Tag. Die Welt verwendet immer weniger Öl und die Produzenten spüren nun, wie sich das in den Preisen widerspiegelt, so Bjornar Tonhaugen von Rystad.© Redaktion GoldSeiten.de