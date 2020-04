Das gab's noch nie! Ölpreis bei Minus 37,63 Dollar

Der Mai-Futureskontrakt über West Texas Intermediate wurde gestern zum ersten Mal überhaupt im negativen Bereich gehandelt, so berichtet Zerohedge . Der Preis lag zeitweise unter negativen 40 Dollar je Barrel, wobei er sich bei negativen 37,63 Dollar einpendelte. Damit verzeichnete der Mai-Kontrakt eine Abnahme um mehr als 300%.Die Ölmärkte sollen wahrscheinlich weiterhin aufgrund großer Missverhältnisse am physischen Markt unter Druck bleiben. Weitere Ölproduktionsreduzierungen könnten notwendig sein, um den Ölpreis davon abzuhalten, weiter einzubrechen. Das echte Risiko ist jedoch noch immer, dass die Öllagerkapazität ihre Grenzen erreicht, was in den nächsten sechs Wochen bereits der Fall sein könnte.Saudi-Arabien und Russland seien bereits im Gespräch für weitere Produktionsreduzierungen, doch aktuell ist es schwer, gegenüber dem Ölpreis enthusiastisch zu bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de