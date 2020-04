Gold profitiert von Ölpreisabnahme

Die Goldfutures beendeten den Montag etwas höher und eroberten sich ihren Platz über 1.700 Dollar zurück, während sich anfängliche Preiszunahmen des Dollar verflüchtigten und der Rohölpreis einbrach, um dem gelben Edelmetall einen Weg zu ebnen, berichtet MarketWatch Jim Wyckoff, Analyst bei Kitco.com, meinte, dass Gold von dem tiefen Ölpreiseinbruch profitiert habe. "Es ist bullisch in dem Sinne, dass es Nachfrage nach sicheren Häfen in einem sehr verängstigten Umfeld schafft, in dem der Rohölpreis einbricht", schrieb er.Doch der Ölpreisrückgang deute zudem an, dass der Rohstoffkomplex allgemein einigem Druck gegenübersteht. "Doch es ist aus der Sicht bearisch, dass Rohöl der Anführer des Rohstoffsektors ist und sich dessen Preis derzeit im freien Fall befindet."Die Unsicherheit darüber, fast vollkommen stillgelegte Volkswirtschaften wieder zu öffnen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte einer weltweiten Rezession gegenüberstehen, könnte dem gelben Edelmetall langfristig Unterstützung bieten.© Redaktion GoldSeiten.de