Investoren wenig zuversichtlich über Rückkehr zum Geschäftsalltag

Der Goldpreis war am Dienstag in Asien leicht rückläufig und konnte die Preiszunahmen des vorherigen Handelstages nicht halten, so berichtet Investing.com . Der asiatische Aktienmarkt verzeichnete zudem ebenfalls Kursrückgänge.In einer Umfrage von Reuters hieß es, dass zunehmende Nachfrage nach dem gelben Edelmetall durch einen an Stärke gewinnenden Dollar und schwachen Einzelhandelskonsum aufgewogen werden soll, während die COVID-19-Pandemie noch immer durch die weltweiten Volkswirtschaften wütet.Ergebnisse einer Umfrage der Deutschen Bank zeigten zudem, dass Investoren weniger zuversichtlich seien, was eine Rückkehr zum normalen Geschäftsalltag in Europa und den Vereinigten Staaten vor Sommer angehe.© Redaktion GoldSeiten.de