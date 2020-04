Dubai: Goldhändler müssen wohl mit weniger Läden Vorlieb nehmen

Den Gold- und Schmuckhändlern Dubais scheinen wohl Ladenschließungen in Betracht zu ziehen, um ihre Kosten einzudämmen, sobald die Wirtschaft nach den Stilllegungen durch COVID-19 wieder an Fahrt aufnimmt. Die Größe des Ladennetzwerks zu reduzieren, wird für große Einzelhändler eine Priorität sein, während es für kleinere Händler zum Überleben notwendig sein wird, berichtet Gulf News Der derzeitige Goldpreis wird deutliche Auswirkungen auf das Land haben, da der Goldeinzelhandel als wichtiger Arbeitgeber angesehen wird. Und es ist eine der Handelskategorien, in denen das menschliche Element eine wichtige Rolle spielt, um eine Transaktion abschließen zu können."Ich denke, dass die meisten Einzelhändler, nicht nur diejenigen in der Schmuckbranche, ihre existierenden Geschäftsmodelle und Kostenstrukturen überdenken werden, um sich an die neue Norm nach COVID-19 anzupassen", so Karim Merchant, CEO von Pure Gold Jewellers."Einzelhändler werden ihre derzeitigen Ladenstandorte studiert haben und die Voraussetzungen der aktuellen Anzahl an Läden überdenken, die jede Marke operiert."© Redaktion GoldSeiten.de