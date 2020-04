Peter Grosskopf: Gold zur Absicherung gegen das Finanzsystem

Investoren flüchten sich zu Gold, während die Pandemie die Weltmärkte überrollt, so berichtet BNN Bloomberg . Ein Assetmanager berichtet währenddessen, dass der aktuelle Nachfrageanstieg die Spitze während der letzten Finanzkrise übertreffen würde."Jeder möchte Gold nochmal prüfen und es ist kein Randvermögenswert mehr. Wir haben uns die Hacken abgelaufen", meinte Peter Grosskopf, CEO von Sprott Inc. "Auch wenn wir virtuell operiert haben, so können wir mit der Nachfrage neuer Klienten oder interessierter Klienten nicht mithalten. Sie nimmt einfach stetig zu.""Man muss kein Goldenthusiast sein, um zu glauben, dass Gold die richtige Entscheidung ist, um sich derzeit gegen das Finanzsystem abzusichern", erklärte er. "Wir haben ein Umfeld der Schuldenmonetisierung und Währungsabwertung betreten und all diese Regierungen glauben, dass sie diesen Vorgang kontrollieren können; die Geschichte deutet an, dass dies nicht der Fall ist. Gold ist eine Möglichkeit, sich vor dem zu verstecken", so Grosskopf.© Redaktion GoldSeiten.de