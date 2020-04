Die Welt endet mit Knall & Wimmern!

"So endet die Welt: Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern." - T.S. EliotDie Welt, wie wir sie kannten, ist zu Ende gegangen - mit Knall und ängstlichem Wimmern.Dollar drucken, Schulden monetisieren, QE4ever und Erschaffung von Krediten wie von der Wall Street, den Hedgefonds und ausländischen Banken gewollt. Die Leute und Unternehmen der Main Street werden von unausweichlicher Inflation, höheren Preisen, Zwangsräumungen und Zwangsvollstreckungen geschädigt werden.Die Wall Street wird sich zwangsvollstreckte Örtlichkeiten unter den Nagel reißen, wie sie es bereits während der Depression der 1930er Jahre und nach der Finanzkrise 2008 tat. Die Fed erhöhte ihre Bilanz in vier Wochen um 1,77 Billionen Dollar, um der Wall Street, großen Unternehmen und der US-Regierung zu helfen. Dieser "QE-Knall" unterstützt finanzielle Interessen.Finanzvermögenswerte sind im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt riesig.Interessensgruppierungen werden Bailouts, billige Kredite und ein zugedrücktes Auge von den Regulierungsbehörden erhalten; wie immer. Was sollten wir von einem Kongress, der den 800-seitigen Gesetzesvorschlag nicht gelesen hat, jedoch ein Multi-Milliarden-Dollar-Rettungspaket verabschiedet hat, anderes erwarten? Wie viele Schmiergelder sollten wir im nächsten Rettungspaket erwarten?Analysten haben über die Zunahme der Fed-Bilanz spekuliert. Wird es zusätzliche 5 Billionen Dollar oder mehr brauchen, um die "Alles-Blase" neu aufzublasen? Wird die Fed-Bilanz bis Ende des Jahrzehnts 25 Billionen Dollar erreichen? Bis Ende 2020 wären 10 Billionen Dollar nicht allzu überraschend.Das ist ein "großer Knall" neu "gedruckten" Geldes, das die Verbraucherpreise erhöhen wird. Dieser Tsunami an Falschgeld wird den Aktienmarkt eine Weile ankurbeln, vielleicht bis zur diesjährigen Wahl. Bezeichnen wir diese Extravaganz als "Großen Knall der Federal Reserve."