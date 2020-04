Auch wenn die Volatilität im ersten Quartal 2020 vorherrschend war, so war Gold in der Lage, seine Preiszunahmen aus 2019 beizubehalten und diese Zeitspanne 1,6% höher zu beenden als zu Beginn, so berichtet Investing News . Im Januar und Februar tendierte das gelbe Edelmetall höher, während sich Sorgen um das neue Virus in China auf der Welt ausbreiteten und Investoren Zuflucht suchten.Der Goldpreis kletterte im Februar auf 1.659,40 Dollar je Unze aufgrund politischer Spannungen zwischen USA und Iran sowie einem Phase-1-Handelsabkommen mit China; das wirkte sich auf die Preise aus. Im März verzeichnete Gold sein Quartalshoch bei 1.679,60 Dollar sowie sein Quartalstief bei 1.471,40 Dollar. Zeitgleich fanden massive Selloffs aufgrund von Margin Calls statt. Die Zentralbanken kündigten zudem ihre Anreizpakete an."Q1 2020 ist etwas für die Geschichtsbücher", meinte Brian Leni von Junior Stock Review. "Wir haben nicht nur den weltweiten Ausbruch von COVID-19 gesehen, sondern auch, wie Regierungen auf der Welt mit den größten QE-Paketen reagierten, die wir je gesehen haben.""Angesichts der massiven Verkäufe aufgrund Margin Calls hat sich Gold einfach oben gehalten, weil es als Absicherung gegen die Abwertung der Währung fungiert. Und ich erwarte vollkommen, dass wir dieses Jahr neue Rekordhochs verzeichnen werden", fügte Leni hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de