Investoren werden weiterhin auf Gold abzielen

Der Goldpreis stieg am Mittwochmorgen in Asien leicht, nachdem die Aktien aufgrund des Ölpreisrückgangs einen Schlag abbekamen, so berichtet Investing.com . Die invertierte Beziehung zwischen Gold und Aktien scheint wiederhergestellt zu werden, da Investoren erneut auf der Zuflucht zu sicheren Häfen angesichts wirtschaftlicher Turbulenzen sind.Die Bank of America erhöhte ihr 18-Monatspreisziel für Gold auf 3.000 Dollar je Unze, eine Aufwärtskorrektur von den vorherigen 2.000 Dollar, die im letzten Bericht angekündigt wurden. Trotz anhaltender Volatilität, die selbst sichere Häfen wie Gold beeinflusst, blieb die Bank bullisch gegenüber fiskal- und geldpolitischen Stimuli, die von Regierungen weltweit durchgeführt werden."Während der Wirtschaftsoutput stark kontrahiert, fiskalpolitische Ausgaben zunehmen und sich die Zentralbankbilanzen verdoppeln, könnten Fiatwährungen unter Druck geraten", meinen Analysten der Bank of America in einem Bericht. "Investoren werden auf Gold abzielen."Doch ebenfalls hieß es in dem Bericht: "Über die traditionellen Gold- und Nachfragefundamentaldaten des Goldes hinaus ist die finanzielle Unterdrückung zurück bei einem außergewöhnlichen Ausmaß angelangt."© Redaktion GoldSeiten.de