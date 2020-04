Türkische Bürger sollen noch immer Gold versteckt halten

Türkische Banken und Goldraffinerien halfen dabei, 100 Tonnen Gold, das in türkischen Haushalten versteckt gehalten wurde, wieder ins Finanzsystem fließen zu lassen, berichtet der Daily Sabah . Etwa 3.000 bis 5.000 Tonnen Gold blieben jedoch unter den Matratzen der Leute versteckt, so Ayşe Esen, CEO der Istanbul Gold Refinery (IAR)."Wir sind uns bewusst, dass es etwa 3.000 bis 5.000 Tonnen Gold gibt, das unter Matratzen versteckt wird. Das macht eine Schattenwirtschaft von 200 bis 300 Milliarden Dollar", so Esen. "Diese Menge Gold wieder in Zirkulation zu bringen, könnte Lösungen für einige der finanziellen Probleme des Landes liefern", fügte sie hinzu.Sie erklärte, dass man bei der IAR an neuen Projekten mit Banken und Regierungen arbeiten werde, um Privatpersonen dazu zu ermutigen, ihre Goldersparnisse bei der Bank einzulagern, nachdem die Coronakrise überwunden wurde. Viele Leute in der Türkei halten Gold als Absicherung für schlechte Zeiten© Redaktion GoldSeiten.de