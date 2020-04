Gold: Aufwärtspotenzial könnte temporär erschöpft sein

Die Gold-Futures beendeten den Dienstag unter 1.700 Dollar je Unze, ihr niedrigstes Niveau der letzten zwei Wochen, während der Dollar zeitgleich an Stärke gewann, so berichtet MarketWatch . Die Tatsache, dass das gelbe Edelmetall unter 1.700 Dollar je Unze fiel, könnte "darauf hindeuten, dass das Aufwärtspotenzial, zumindest temporär, nahe 1.700/1.750 Dollar erschöpft zu sein scheint", wie Ipek Ozkardeskaya, Analyst bei Swissquote Bank, schrieb."Offensichtlich haben anhaltende historische Ölpreisrückgänge deflationierende Auswirkungen auf die meisten physischen Metalle", so Analysten bei Zaner Metals. "Tatsächlich könnte die Preisentwicklung des Rohöls zum primären Frühindikator für die weltweite Wirtschaftsprognose werden. Und somit sollte man anhaltenden Übertragungsdruck in Gold und Silber erwarten."Ein starker Dollar könnte Gold weniger attraktiv gegenüber Käufern erscheinen lassen, die andere Währungseinheiten verwenden, da das Metall typischerweise in Dollar gehandelt wird.© Redaktion GoldSeiten.de