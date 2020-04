Monument gibt Ergebnisse des Probeabbaus im Goldprospektionsgebiet Peranggih in Malaysia bekannt

VANCOUVER, April 22, 2020 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) gibt die Ergebnisse des Probeabbaus im Goldprospektionsgebiet Peranggih (“Peranggih“) bekannt, das sich 14 km n?rdlich der Goldmine Selinsing im malaysischen Bundesstaat Pahang befindet.

Peranggih ist ein neues Oxid-Explorationsziel. Die Goldmineralisierung ist strukturell kontrolliert und ?hnelt der Mineralisierung von Selinsing und Buffalo Reef, sowohl hinsichtlich der regionalen geologischen als auch der strukturellen Gegebenheiten, die sich in einer regionalen Scher- und Verwerfungszone befinden. Bei Peranggih Central (der Probeabbaust?tte) verl?uft die Mineralisierung regional in Richtung NNW-SSE bei etwa 340-350 Grad Nordazimut.

Der Probeabbau wurde vom 22. Februar bis zum 3. M?rz 2020 durchgef?hrt. Mit der Massenprobe, die aus dem h?her mineralisierten Gebiet bei Peranggih (Abbildung 1) stammte, wurde die Goldaufbereitungsanlage von Selinsing beschickt, um den Durchschnittsgehalt zu best?tigen, das Vorhandensein von Grobgold zu quantifizieren und die metallurgische Performance im Anlagenma?stab zu testen.

Abbildung 1 zu dieser Ank?ndigung ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1794ce6b-c9db-429b-b876-145d81d187cb

Wichtige Ergebnisse aus dem Probeabbau

In der Grube der Stufe 1 wurden 15.677 Tonnen Material mit einem Durchschnittsgehalt von 1,22 g/t gef?rdert, etwas niedriger, aber immer noch im Einklang mit 17.309 Tonnen aus einem Blockmodell mit 1,19 g/t und 17.060 Tonnen aus einer Gehaltskontrolle mit 1,36 g/t aus dem Jahr 2018.

Von den 15.677 Tonnen des abgebauten Materials wurden 13.047 Tonnen Material mit einem aggregierten Kopfgehalt von 1,17 g/t verarbeitet, wobei die tats?chliche Ausbeute 89,8 % betrug, ermittelt aus dem Abgleich des Goldanteils am Anfang und Ende des Kreislaufs auf der Grundlage von auf Aktivkohle geladenem Gold, physischem Gold, das durch Elektrogewinnung gewonnen wurde, und Gold in Tailings, im Vergleich zu einem durchschnittlich analysierten Goldgehalt von 1,22 g/t mit einer Ausbeute von 90,2 % aus Anlagenproben von Mahlgut und Tailings. Sowohl das Ansprechen in Bezug auf Schwerkraft als auch auf Lauge war sehr ermutigend.

Massenprobenbohrung und Bergbau

Die Massenproben f?r den Probeabbau wurden aus der freigelegten Mineralisierung im historischen Bergbaugebiet bei Central Peranggih ausgew?hlt, das einen leichten Zugang, g?nstige Topographie und ein niedriges Abraumverh?ltnis vereint, wo am 28. November 2017 ein RAB-Bohrprogramm zur Gehaltskontrolle im 5x5-Meter-Raster abgeschlossen wurde. Das Bohrprogramm hatte erfolgreich eine Zone mit hochgradigem Goldmaterial bei Peranggih Central umrissen, indem ein Gebiet mit einer Streichenl?nge von 150 m, einer Breite von 80 m und einer Tiefe von 20 m beprobt wurde, von dem bekannt ist, dass es eine bedeutende Menge an Grobgold in einem hydrothermalen Brekziensystem enth?lt.

Der Abbau des Peranggih-Massenprobenmaterials wurde durch das ?berarbeitete Grubendesign kontrolliert, das aus dem Blockmodell und der Gehaltskontrollbohrung entwickelt wurde. Der Abbau wurde in 2-Meter-Strossen durchgef?hrt. Das Massenprobenmaterial wurde zur Zwischenlagerhalde Pantos, 7 km s?dlich von Peranggih, transportiert und anschlie?end ?ber die neu gebaute Zugangsstra?e zur F?rderhalde der Anlage Selinsing, weitere 7 km s?dlich gelegen. Das Massenprobenmaterial wurde beim Probeabbau ausschlie?lich durch freies Sch?rfen ohne Bohr- und Sprengarbeiten gewonnen. Die Abbauergebnisse sind nachstehend in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Peranggih-Probeabbau – Abgebaute Materialien der Massenprobe Einheit Abgebaut Blockmodell Gehaltskontrolle Abgebaut gg?. BM Abgebaut gg?. GK Volumen m? 7.126 7.901 7.581 90% 94% Tonnen t 15.677 17.309 17.060 91% 92% Grade g/t Au 1,22 1,19 1,36 102% 90% Unzen oz. 612 664 745 92% 82%

Insgesamt wurden 15.677 Tonnen Massenprobenmaterial mit einem Durchschnittsgehalt von 1,22 g/t Au abgebaut. Die Tonnage der abgebauten Massenproben lag aufgrund einer Kombination aus topographischer und Dichtevarianz 8 % niedriger als die Tonnage der Gehaltskontrolle. Der Gehalt der abgebauten Massenproben war 10 % niedriger als die Gehaltskontrolle, was auf eine Verd?nnung des Endmaterials und den gr??eren Abstand der Gehaltskontrollbohrungen zur?ckzuf?hren war.

Das Blockmodell wurde mit einem flacheren B?schungswinkel von 45 Grad im Vergleich zum urspr?nglichen Blockmodell mit einem B?schungswinkel von 70 Grad umgestaltet, da ein starker Regen die hohe Wand zum Einsturz brachte, als mit dem Abbau im Tagebau begonnen wurde. Das urspr?ngliche Design der Probegrube in Peranggih sah insgesamt 8.934 Tonnen mit 1,87 g/t Au f?r 537 Unzen vor.

Testarbeiten im Anlagenma?stab

Die Analyseergebnisse f?r den berechneten Goldgehalt basierten auf der Verarbeitung der einzelnen zusammengesetzten Massenproben in der Goldaufbereitungsanlage Selinsing. Die Prozessanlage umfasste eine Brechanlage und eine Kugelm?hle, wobei der Zyklonoberlauf in den Auslaugungskreislauf m?ndete, von dem aus Kohlenstoff durch die Elutionss?ule und die Goldl?sung zu den Gewinnungselektrolysezellen geleitet wurde. Der Zyklonunterlauf wurde zum Knelson-Konzentrator gef?hrt und die Konzentrate wurden in den Acacia-Reaktor und dann zur endg?ltigen Goldgewinnung zu Gewinnungselektrolysezellen geschickt.

Vor dem Beginn der Verarbeitung von Massenproben wurde die Halde mit den zerkleinerten Massenproben eingeebnet und vermessen. Erhebungen ?ber das Gold im Kreislauf wurden vor und nach der Verarbeitungskampagne durchgef?hrt.

Aufgrund der minimalen Menge an Hartgestein wurde die Brechanlage so konfiguriert, dass nur der Backenbrecher und der sekund?re Kegelbrecher im Betrieb waren und das Produktsieb mit 22-mm-Platten abgedeckt wurde. Die Massenprobe wurde mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 126 t/h zerkleinert. Bei relativ trockenem Material wurden Zuf?hrungsraten von bis zu 149 t/h erreicht. Der Durchsatz bei der Zerkleinerung von lehmhaltigem Material, das nach einem Regen nass und klebrig wurde und zu Verstopfungen der F?rdereinrichtungen f?hrte, war geringer. Gr??enanalysen des zerkleinerten Massenprobenmaterials/Mahlgutes ergaben einen Durchschnitt f?r P 80 von 9,1 mm.

Insgesamt wurden in Peranggih innerhalb von sieben Tagen 13.047 Trockentonnen Massenproben mit einer durchschnittlichen Zuf?hrungsrate von 80 t/h verarbeitet. Die prim?re und die sekund?re Kugelm?hle arbeiteten mit beiden angeschlossenen Knelson-Konzentratoren. Die Massenproben aus Peranggih erwiesen sich als relativ weich. Die durchschnittliche Mahlgutgr??e P 80 betrug 39 Mikrometer. Die Energie, die w?hrend der Peranggih-Kampagne von den M?hlen verbraucht wurde, ergab einen relativ niedrigen Arbeitsindex von 11,8 kWh/Tonne.

Knelson-Konzentrate wurden alle 45-60 Minuten entnommen und ?ber 12 Stunden vor der intensiven Auslaugung im Acacia-Reaktor angesammelt. ?tznatron, Natriumcyanid und Auslaugungsbeschleuniger wurden der Acacia-Stripping-L?sung zugesetzt. Der intensive Auslaugungszyklus war innerhalb von 12 Stunden abgeschlossen. Die Ausbeute bei der intensiven Auslaugung war hoch, wobei zwei Testergebnisse eine durchschnittliche Ausbeute von 99,3 % ergaben. Die Massenausbeute des Schwerkraftkonzentrats aus der Peranggih-Massenprobe war nicht ?berm??ig hoch, und die intensive Auslaugung kehrte zu einem t?glichen Zyklus zur?ck, wobei sich die Knelson-Konzentrate ?ber 24 Stunden ansammelten. Die Acacia-L?sung wurde zur endg?ltigen Goldgewinnung an die Gewinnungselektrolysezellen geschickt. Die aggregierte Ausbeute der Schwerkraft-Goldgewinnung durch die Knelson-Konzentratoren und den Acacia-Reaktor betrug 19,9 %.

Der Zyklonoberlauf f?hrte zum Auslaugkreislauf, wobei zwei Auslaug- und sechs CIL-Tanks f?r insgesamt 36 Stunden Verweilzeit in Betrieb waren. F?r die Natriumcyanid-Konzentration im ersten Auslaugungstank wurde 220 ppm angestrebt. Kalkhydrat wurde zugegeben, um die Aufschl?mmung bei pH 10,3 zu kontrollieren, was etwas unter dem ?blichen pH-Wert von 10,5 liegt, um die ?ber dem Normalwert liegende Viskosit?t der Peranggih-Massenproben zu kontrollieren. Die Auslaugungskinetik war ausgezeichnet, wobei die Proben aus dem Auslaugungskreislauf nach dem ersten Auslaugungstank bis zu 78,5 % Gold in der L?sung anzeigten, was einer Verweilzeit von 6 Stunden entspricht. Die Auslagungs-/CIL-Ausbeute pro Einheit lag bei 83,8 %, die aggregierte Auslagungs-/CIL-Gesamtausbeute lag bei 69,9 % (Abbildung 2. Peranggih-Probeabbaukampagne – Auslaugungskinetik). Der Verbrauch an Natriumcyanid und Kalk betrug 0,9 bzw. 3,1 kg/Tonne, was im Verh?ltnis zu den aus Selinsing und Buffalo Reef gewonnenen Oxiderzen als ziemlich normal angesehen wird.

Abbildung 2 zu dieser Ank?ndigung ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abd1455e-fc0d-4eff-b00a-9f3694dcf876

Aggregierter Gehalt und Goldausbeute

Die Gesamtgoldausbeute aus der Peranggih-Massenprobe betrug sehr ermutigende 89,8 % aus einem aggregierten Mahlgut von 1,17 g/t Au. An Proben des Mahlgutes der Kugelm?hle und des Zyklonoberlaufs wurden Kontrollanalysen durchgef?hrt. Das untersuchte Gold im Mahlgut ergab durchschnittlich 1,22 g/t Au, der Zyklonoberlauf (Schwerkraft-Tailings) ergab 0,96 g/t Au, woraus sich eine Schwerkraftausbeute von 21,4 % ergibt, etwas mehr als die aggregierte Ausbeute von 19,9 %.

Die Auslaugungs-/CIL-Ausbeute der Analyse wurde mit 68,8 % berechnet, was im Bereich der aggregierten Ausbeute von 69,9 % liegt. Die Gesamtausbeute betrug 90,2 %, verglichen mit der aggregierten Ausbeute von 89,8 %. Der Gehalt des aggregierten Mahlguts lag 4 % unter dem analysierten Gehalt des Mahlguts. F?r die relativ kurze Kampagne war die ?bereinstimmung zwischen aggregierten und analysierten Gewinnungen und Gehalten angemessen.

Tabelle 2: Peranggih-Probeabbau – Verarbeitete Massenprobe Beschreibung Tonnen g/t Au g Au % Trockentonnen zerkleinert und gemahlen 13.047 Mit Schwerkraft gewonnenes Gold 0,23 3.048,0 19,9 % Mit Auslaugung/CIL gewonnenes Gold 0,82 10.699,9 69,9 % Gesamt gewonnenes Gold, aggregiert 1,05 13.747,9 89,8 % Gold in finalen Tailings 0,12 1.562,1 10,2 % Gold im Mahlgut, aggregiert 1,17 15.310,0 100,0 % Kontrollanalysen Gold in Schwerkraft-Tailings 0,96 12.517,1 Gold in finalen Tailings 0,12 1.562,1 Gold im Mahlgut, Analyse 1,22 15.917,9 Ausbeute durch Schwerkraft, Analyse 21,4 % Ausbeute durch Auslaugung/CIL, Analyse 68,8 % Gesamtausbeute, Analyse 90,2 % Varianz im Mahlgutgehalt -4,0 %

Sowohl das Ansprechen in Bezug auf Schwerkraft als auch auf Lauge war sehr ermutigend. Bei der Massenprobe aus Peranggih wurden keine ernsthaften Probleme bei der Materialhandhabung festgestellt. K?nftige Kampagnen werden von der Mischung mit kompetenteren Erzen aus den Selinsing-Gruben profitieren, damit beide Materialien in der Brechanlage verarbeitet werden k?nnen und die Aufschl?mmungseigenschaften im Auslaugungskreislauf verbessert werden.

Ein neues Gehaltskontrollprogramm mit 5.000 Bohrmetern befindet sich derzeit in der Planungsphase. Dar?ber hinaus wurde ein weiteres Explorationsbohrprogramm geplant, um die Erweiterungen der bekannten Mineralisierung entlang des Streichens im Nordosten und S?dwesten zu definieren. Weitere mineralisierte Materialien k?nnten von Zeit zu Zeit in die M?hle eingebracht werden, sobald die Ergebnisse der Gehaltskontrolle zufriedenstellend sind.

Risikofaktoren

Derzeit gibt es keinerlei Mineralressourcensch?tzung gem?? NI 43-101 f?r das Goldprospektionsgebiet Peranggih.

Das gesamte Material der Massenprobe wurde an einer einzigen Stelle entnommen, die als „Pit 1“ (Grube 1) bezeichnet wird (siehe Abbildung 1). Grube 1 wurde ausgew?hlt, weil sie vom Gehalt her als repr?sentativ angesehen wurde und f?r einen leichten Abbau ideal gelegen war. Es gibt keine Garantie daf?r, dass der Abbau oder die Entnahme von Massenproben an einem anderen Ort in Peranggih zu einem ?hnlichen Goldgehalt oder einer ?hnlichen Gewinnung f?hren w?rde.

Es ist m?glich, das bei der Testverarbeitung der Massenprobe in der Verarbeitungsanlage Selinsing bereits im Kreislauf enthaltenes Gold ausgesp?lt wurde. In ?hnlicher Weise k?nnte die Massenprobe Goldreste im Kreislauf abgelagert haben. Es ist nicht bekannt, inwieweit dies zu Ungenauigkeiten in den Ergebnissen gef?hrt haben k?nnte. Es gibt keine Bescheinigung ?ber die Genauigkeit der Ergebnisse. Die Leser sollten bei deren Verwendung und Interpretation Vorsicht walten lassen.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden erstellt von Azman Taib, B.Eng. (Mineral Resource), Metallurgist bei Selinsing Gold Mine, und gepr?ft und genehmigt von Michael John Kitney, MAICD, MSc., MAusIMM, eine „qualifizierte Person“ gem?? Definition in NI43-101.

?ber Monument

Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich f?r das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschlie?lich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen besch?ftigt ungef?hr 195 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich f?r die h?chsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

