Investoren noch immer optimistisch gegenüber Goldaussichten

Der Goldpreis war am Donnerstagmorgen in Asien leicht rückläufig, nachdem die Aktienkurse aufgrund eines Ölpreisanstiegs sowie Erwartungen weiterer Wirtschaftsanreize stiegen, so berichtet Investing.com . Das US-amerikanische Repräsentantenhaus soll im Laufe des Tages ein Rettungspaket über 484 Milliarden Dollar verabschieden.Ein Selloff, der durch die massiven Ölpreisverluste am Montag ausgelöst wurde, führte zu einer Flucht zum Bargeld, wobei Investoren ihre Edelmetalle verkauften, um ihre Verluste zu decken. Dennoch bleiben sie optimistisch, was die Aussichten für Gold angeht."Technisch betrachtet, haben die Goldbullen den kurzfristigen technischen Vorteil während die Aufwärtspreistrends in den Tages-, Wochen- und Monatscharts vorhanden sind", so Jim Wyckoff von Kitco Metals."Das nächste Aufwärtspreisziel der Bullen ist es, einen Handelsschluss der Juni-Futures über einem soliden Widerstand von 1.800 Dollar zu generieren."© Redaktion GoldSeiten.de