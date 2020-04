Goldpreis über 1.800 Dollar, um Breakout hinzulegen

Das langfristige Ziel für den Goldpreis sei noch immer 2.000 Dollar je Unze, doch dieses Preisniveau sei nicht in diesem Jahr zu erreichen, so Lejun James Shao, ein Kolumnist auf Seeking Alpha laut Kitco News . In einem Artikel hieß es von ihm, dass Gold weiterhin in Richtung 1.800 Dollar steigen müsse, bevor es einen Breakout hinlegt."Der Goldpreis stieg nach seinem Breakout auf bis zu 1.788 Dollar, bevor er sich aufgrund des US-Dollar zurückzog. Der US-Dollar war in der vorherigen Woche schwach, erholte sich in der letzten Woche dann, während der Goldpreis in der vorherigen Woche stark und in der letzten Wache schwach ausfiel", so Shao.Grundlegend würden Goldpreisentwicklungen weiterhin durch mehrere Faktoren beeinflusst werden. Dies umfasse die Ausrichtung des US-Leitzinses, die Stärke des US-Dollar, Angebot und Nachfrage sowie die mögliche Manipulation durch die "Big Players, einschließlich Hochfrequenzhandelshäuser."© Redaktion GoldSeiten.de