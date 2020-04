Goldpreis bei 1.800 Dollar bis Ende 2020

Ole Hansen von der Saxo Bank, erklärte in einer Notiz an Klienten, dass der Goldpreis bis Ende dieses Jahres auf 1.800 Dollar je Unze steigen könnte, so berichtet FX Street . "Der Goldmarkt scheint sich in einer Warteschleife bei etwa 1.700 Dollar je Unze zu befinden und könnte den Großteil des Jahres dort verbleiben", so hieß es.Aus Goldinvestitionsperspektive sei nicht wichtig, was heute oder morgen geschieht, sondern was in 6 bis 12 Monaten vor uns liegt. Derzeit gäbe es eine Art Patt-Situation, da einige negative Faktoren vorhanden seien. Doch Hansen ist der Meinung, dass diese früher als die positiven Faktoren verfliegen werden.Er erwartet, dass der Goldpreis bis Ende des Jahres auf 1.800 Dollar je Unze steigt, im Jahr 2021 ein neues Rekordhoch verzeichnen wird und prognostiziert einen langfristigen Goldpreis über 4.000 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de