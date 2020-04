McKinsey: Rückgang der Goldproduktion verschlimmert sich

Das Unternehmen McKinsey schätzt, dass sich Maßnahmen, um die Übertragung von COVID-19 einzudämmen, auf bis zu 10 Millionen Unzen Goldproduktion auswirken könnten, so berichtet Mining News . "Oberirdische Minen werden weniger beeinflusst werden, vielleicht 5%. Unterirdische Minen könnten einen Anstieg um 15% ihrer Kostenstrukturen verzeichnen", meint Ken Hoffman von McKinsey.Ein Jahr gestörter Produktion und zunehmender Kosten wird den allgemeinen Rückgang der Goldbergbauproduktion und nicht adäquate Investitionen in neue Produktionskapazität verschlimmern.McKinsey erwartet eine Spitze der Goldproduktion 2020 bis 2021 bei 3,37 Tonnen, mit einer jährlichen Kontraktion um 0,4% über 2023 hinweg, gefolgt von einem Rückgang um 4,7% über 2028."Es fließt einfach kein Geld in die Goldindustrie. Wir verzeichnen weiterhin starke Rückgange des Angebots, wenn es fehlende Investitionen gibt", so Hoffman.© Redaktion GoldSeiten.de