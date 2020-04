Palladium - Der Richtungskampf ist noch nicht entschieden

Nach dem steilen Anstieg ab Mitte März ging den Bullen bei Palladium im Bereich des Widerstands bei 2.405 USD die Kraft aus und eine Korrektur an eine langfristige Aufwärtstrendlinie setzte ein. Diese wurde allerdings mit einem heftigen Abverkauf in dieser Woche durchbrochen und der Wert bis an die Unterstützung bei 1.884 USD gedrückt.Noch ist der Aufwärtstrend seit Mitte März intakt. Ein weiterer Einbruch unter 1.884 bzw. 1.843 USD darf jedoch nicht mehr erfolgen. Denn in diesem Fall wäre der Aufwärtstrend neutralisiert und damit insbesondere mittelfristig mit weiteren Abwärtstrendphasen zu rechnen, die dem Einbruch vom Dienstag in Nichts nachstehen dürften.Sollte sich der Wert aber weiter über den Supportmarken bei 1.843 und 1.884 USD stabilisieren, könnte die Hürde bei 2.041 USD aus dem Weg geräumt und die Barriere bei 2.134 USD angelaufen werden. Darüber wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 2.248 USD aktiv. Allerdings könnten sich die Bären dort wieder zurückmelden und den nächsten Abverkauf starten. Eine tragfähige Erholung wäre erst bei Kursen über 2.248 USD etabliert. Dann würde der Widerstand bei 2.405 USD in den Fokus rücken.Abgaben unter 1.843 USD hätten dagegen das Ende des Aufwärtstrends und einen Einbruch bis 1.724 und 1.491 USD zur Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG