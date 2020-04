Ross Norman: Gold bei 1.885 Dollar zum Jahresende?

Trotz etwas Unruhe hat sich Gold 2020 allgemein stark entwickelt, so heißt es von Investing News . Laut dem unabhängigen Analysten Ross Norman könnte der Goldpreis 2020 bis auf 1.900 Dollar je Unze steigen und diesen Wert sogar übertreffen."Was war es 2018 und 2019, was die massive Goldpreisentwicklung anspornte? Wir glauben, dass der langfristige Treiber für Gold negative Realzinsen sind, vor allem in Verbindung mit langfristigen US-Staatsanleihen", erklärte Norman."Im aktuellen Umfeld, in dem es negative Rendite von etwa -1,5% gibt, wird man erwarten, dass Gold zwischen 10% und 20% steigt", meinte er. "Tatsächlich stieg Gold letztes Jahr um 18%. Dieses Jahr ist das gelbe Edelmetall im Jahresvergleich bisher um 8% gestiegen. Wir glauben, dass es noch mehr Raum dafür gibt."Speziell, so deutet Norman an, könnte es 2020 eine Goldpreiszunahme um bis zu 24% geben, was zum Jahresende zu einem Preis bei 1.885 Dollar je Unze führen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de