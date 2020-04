Uranium Energy begrüßt Bericht über Wiederherstellung des Wettbewerbsvorteils der amerikanischen Kernenergie

Corpus Christi, 23. April 2020 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) begrüßt die Veröffentlichung des Berichts der US-amerikanischen Arbeitsgruppe für Kernbrennstoffe (NFWG, U.S. Nuclear Fuel Working Group), der sich mit einer mehrjährigen Strategie zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit der USA befasst. Der Bericht skizziert eine Strategie zur Wiederherstellung kritischer Fähigkeiten und zur direkten Unterstützung des Frontends des amerikanischen Kernbrennstoffkreislaufs, einschließlich des direkten Kaufs von Uran für die strategische Uranreserve. In der heute vom Energieminister Dan Brouillette veröffentlichten Pressemitteilung des Energieministeriums (DOE, Department of Energy) wird folgende Strategie empfohlen: Sofortige und kühne Maßnahmen zur Stärkung der Uranbergbau- und -Veredlungsindustrie und zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des gesamten Frontends des Kernbrennstoffkreislaufs.Der Chairman der UEC und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham erklärte: Die heutige Bekanntgabe und der heutige Bericht stellen eine klare und eindeutige Verpflichtung der US-Regierung dar, die Entwicklung der inländischen Uranbergbaukapazitäten an die Spitze der nationalen Sicherheit Amerikas zu stellen. Der Präsident, die Trump-Administration und Minister Brouillette sind dafür zu loben, dass sie diese dringende nationale Sicherheitsherausforderung mit Nachdruck angegangen sind. Amerikas Energiesektor wird erst dann sicher sein, wenn wir unsere völlige Abhängigkeit von importiertem Uran abbauen. Der Vorschlag des Präsidenten wird wieder Arbeitsplätze für die Menschen schaffen und gleichzeitig unsere nationale Sicherheit stärken, und der Kongress muss entschlossen und schnell auf diese Vorschläge reagieren.Präsident und CEO Amir Adnani fügte hinzu: Wir schätzen und loben Präsident Trump und die NFWG für die Entwicklung einer umfassenden Strategie zur Wiedererlangung von Amerikas Fähigkeiten und der Führungsrolle in der Atomindustrie auf dem globalen Markt. Wir freuen uns, dass das Uranankaufprogramm ein breit angelegter und umfassender Prozess für den Wiederaufbau eines weltweit wettbewerbsfähigen amerikanischen Uranbergbausektors sein wird. Von allen in den USA ansässigen Produzenten kontrolliert die UEC die größte Ressourcenbasis vollständig genehmigter ISR-Projekte in Texas und Wyoming. Diese Projekte sind ideal positioniert, um das Wiederaufleben des inländischen Uranbergbaus anzuführen. Wir glauben, dass dies ein langjähriger Vorteil sein wird, um die US-Produktion zu steigern, die Bedürfnisse der US-Uranreserve zu unterstützen und ein wettbewerbsfähiger Lieferant für US-Energieversorgungsunternehmen zu sein. Amerikas kommerzielle Reaktorflotte verbraucht jährlich etwa 47 Millionen Pfund Uran. Da heute die USA kein Uran produzieren und weltweit viele Herausforderungen in der Lieferkette bestehen, bietet sich unserem Unternehmen als kostengünstiger inländischer Uranlieferant eine deutliche Chance.Seit der Gründung der NFWG haben Mitglieder des Kabinetts des Präsidenten und verschiedener Regierungsbehörden umfangreiche Anstrengungen unternommen, um Empfehlungen zur Wiederbelebung und Ausweitung der heimischen Kernbrennstoffproduktion zu entwickeln. Die NFWG wurde beauftragt, eine vollständige Analyse der nationalen Sicherheitsaspekte in Bezug auf die gesamte Versorgungskette für Kernbrennstoffe vorzulegen. Die UEC war maßgeblich an dem Prozess beteiligt und hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um die NFWG und die verschiedenen an der Ausarbeitung der im Bericht dargelegten Empfehlungen beteiligten Agenturen zu unterstützen und Beiträge zu leisten.- US-Käufe von 17 bis 19 Millionen Pfund U3O8 ab 2020 von inländischen Produzenten basierend auf einem wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahren. Eine nachfolgende Unterstützung über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren wird als notwendig erachtet, um den Marktanteil wiederherzustellen.- DOE wird das Uran-Tauschhandelsprogramm beenden und die DOE-Richtlinie zur Verwaltung von überschüssigem Uraninventar neu bewerten.- Straffung der Regulierungsreform und des Landzugangs für die Uranextraktion.- Unterstützung der Bemühungen des Handelsministeriums zur Verlängerung des russischen Suspendierungsabkommens zum Schutz vor künftigem Urandumping auf dem US-amerikanischen Markt.- Ermächtigung der Nuclear Regulatory Commission zur Verweigerung der Einfuhr von in Russland oder China hergestelltem Kernbrennstoff aus Gründen der nationalen Sicherheit.- Aufbau einer nuklearen industriellen Grundstruktur analog zur Rüstungsindustrie.- Finanzierung fortschrittlicher Wasseraufbereitungstechnologien für den Uranbergbau und die In-situ-Gewinnung.- Steigerung der Effizienz bei den Exportprozessen und Verabschiedung von 123 Abkommen zur Öffnung neuer Märkte für den Export von US-amerikanischer ziviler Nukleartechnologie, Materialien und Brennstoffen.Die Links für das Informationsblatt und den vollständigen Bericht finden Sie unten: Informationsblatt: https://www.energy.gov/strategy-restore-american-nuclear-energy-leadershipBericht: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/04/f74/Restoring%20America%27s%20Competitive%20Nuclear%20Advantage-Blue%20version%5B1%5D.pdf Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. Die voll lizenzierte Aufbereitungsanlage Hobson des Unternehmens ist von zentraler Bedeutung für alle seine Uranprojekte in Südtexas, einschließlich der Palangana ISR-Mine, des genehmigten ISR-Projekts Goliad und des ISR-Projekts Burke Hollow. In Wyoming kontrolliert UEC das in den USA größte genehmigte sich vor der Bauphase befindliche ISR-Uranprojekt Reno Creek. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von fortgeschrittenen Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay. Das Unternehmen kontrolliert auch ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado sowie eine der reichhaltigsten und größten nicht entwickelten Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt, die sich in Paraguay befindet. 