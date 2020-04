Gold & Silber profitieren von Sorgen um lockere Geldpolitik

"Im direkten Kontrast zum Überangebot am Ölmarkt verzeichnet physisches Gold eine Knappheit und somit verzeichnet der Preis der "frühsten" Futures-Kontrakte sporadische Aufpreiszunahmen von 50+ Dollar zum Spot-Preis", meinte Albert Edwards, Stratege bei Société Générale, laut MarketWatch Von BofA Global hieß es, dass börsennotierte Metall-Fonds ihre Bestände an Silber, das als Industrie- und Edelmetall angesehen wird, sowie Gold erhöht hätten; das hätte dabei geholfen die Preise beider Metalle zu heben."Unserer Ansicht nach haben die nicht-kommerziellen Marktteilnehmer ihre Investitionen in Silber aus demselben Grund erhöht, wie Marktteilnehmer ihre Goldbestände erhöht haben: Sorgen um extrem lockere Geldpolitik und wachsende Zentralbankbilanzen", so die Analysten Clifton White und Peter Helles von BofA Global."Eine Erholung des Wirtschaftswachstum, gestützt durch fiskalpolitischen Stimulus und Zentralbanken, könnte andeuten, dass Silber letztlich abheben wird, nachdem es derzeit auf der Erde aufgeschlagen ist", schrieben die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de