UBP: Halten Sie physisches Gold, keine synthetischen Investitionen

Gold, das als ein "Wertanker" in Portfolios in Zeiten unglaublichen geldpolitischen Stimulus gilt, biete eine Möglichkeit, so die schweizerische Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) laut Kitco News . "Wir sehen sowohl eine taktische als auch strategische Möglichkeit für Investoren und sehen Gold als einen Wertanker für Portfolios; dabei ist eine Herausforderung des Allzeithochs von 1.920 Dollar in Zukunft wahrscheinlich", hieß es in einem Bericht der Bank.UBP empfiehlt strikt, physisches Metall zu halten und keine anderen Investitionsmechanismen wie goldgedeckte ETFs. "Da finanzielle Varianten des Goldes immer normaler werden, sollten Investoren zunehmend physisches Gold bevorzugen und halten anstatt diese synthetischen Investitionen, die letztlich nur ungesicherten Versprechungen einer Lieferung physischen Goldes repräsentieren.""Seit Ende Februar hat die Federal Reserve Maßnahmen angekündigt, die sie selbst tiefer mit den US-Finanzmärkten involviert. Dies entspricht einem Versuch, die US-Kreditmärkte am Laufen zu halten, indem fast 2 Billionen US-Dollar in die US-Wirtschaft injiziert werden", hieß es in dem Bericht. "Der größte Nutznießer dieser Bemühungen wird Gold sein."© Redaktion GoldSeiten.de