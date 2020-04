WPIC: Edelmetallmünzen in versch. Stückelungen

Die Nachfrage nach physischen Edelmetallen ist eskaliert, da Investoren harte Vermögenswerte anstreben, um die weltweiten Risiken der Pandemie abzuschwächen, so der World Platinum Investment Council in einem Bericht. Eine breitgefächerte Wahl an Münzoptionen für Investoren zu bieten bleibt Priorität der großen Münzhändler.Gestückelte Größen von Edelmetallmünzen enthalten weniger als eine Standard-Unzen-Größe. Häufige Stückelungen sind 1/2, 1/4 und 1/10 Unzen. Zu 1/10 Unzen wird beispielsweise die Britannia -Platinmünze von der Royal Mint ausgegeben.Erstmals wurde sie 2018 vorgestellt und gilt mit einem Nennwert von 10 Dollar als rechtliches Zahlungsmittel im Vereinigten Königreich. Sie enthält 99,95% reines Platin. Auch wenn die Münze als rechtliches Zahlungsmittel gilt, ist sie nicht zur Zirkulation gedacht. Ihr Wert ist mehr mit dem innewohnenden Wert des Edelmetalls verbunden, aus dem sie gefertigt wurde, anstatt dem eigentlich aufgeprägten Nennwert.© Redaktion GoldSeiten.de