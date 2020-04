Goldpreis erhält weiterhin Unterstützung durch weltweite Stimuli

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien leicht, angekurbelt durch anhaltende Wirtschaftsanreize aufgrund COVID-19, so berichtet Investing.com . Analysten erwarten, dass das gelbe Edelmetall weiterhin von diesen Anreizpaketen profitieren wird, die Zentralbank derzeit ausgeben, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzumildern."Gold profitiert weiterhin von dieser großen Mischung aus Stimuli in der Welt. Zudem sind die Erwartungen ziemlich hoch, dass wir uns noch nicht am Ende des durch Anreize angetriebenen Handels befinden; er könnte in den kommenden Monaten an Intensität gewinnen", so Edward Moya von OANDA."Das Einzige, was die Goldrally entgleisen lassen könnte, wäre ein Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen COVID-19", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de