Gold wird hoch im Kurs bleiben

Etwas "Optimismus um die Wirtschaft hat zu Goldpreiskorrekturen geführt"¸ so erklärte Chintan Karnani, führender Marktanalyst von Insignia Consultants, laut MarketWatch . "Der aktuelle Goldpreisrückgang ist nur eine Korrektur", doch sollte sich diese bis Dienstag fortsetzen, "wird das zu einer kurzfristigen, bearischen Phase führen."Rohstoffexperten meinten, dass Maßnehmen der weltweiten Zentralbanken, einschließlich der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, unterstützend für die höheren Edelmetallpreise waren."In dieser neuen Welt, in der sowohl EZB als auch Fed weiterhin neue Anreizpakete verabschieden, die Liquidität von Bargeld dramatisch erhöht wird und eine Menge Unsicherheit vorherrscht, wird Gold hoch im Kurs bleiben und weiterhin eine wichtige Rolle in Investorenportfolios spielen", so auch Carlo Alberto De Casa von ActivTrades.© Redaktion GoldSeiten.de