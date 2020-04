Claudio Grass: Gold ist perfekte Absicherung im aktuellen Finanzsystem

Während Investoren auf sichere Häfen während dieser Krise aus sind, werden Analysten bullischer gegenüber Gold, so berichtet RT . Claudio Grass, ein schweizer Edelmetallberater, wurde zum echten Wert des Goldes befragt."Eine Unze Gold wird immer eine Unze Gold bleiben. Also grundlegend legt Gold in Sachen Preis nicht zu", erklärte er. Wenn man wirklich physisches Gold kaufen möchte, dann müsse man mehr als nur den Papierpreis bezahlen.Er meinte, dass physisches Gold und der Papierpreis von Gold zwei verschiedene Dinge seien. "Ich denke wirklich, dass Gold höher steigen kann, doch der Papierpreis könnte auf null fallen, weil es nur ein Wertpapier, eine Schuldensicherheit, nur ein Versprechen ist."Kauft man Gold, so ist das komplett anders, fügte er an. Es ist ein Besitzstück, ein Asset, eine echte Ware. "Gold ist also billig, es ist physisch und außerhalb des Bankensystems. Es ist also eine perfekte Absicherung gegen alle Risiken im aktuellen Finanzsystem."© Redaktion GoldSeiten.de