Gallup-Umfrage: 16% der Amerikaner halten Gold für gute Investition

Die Coronavirus-Krise entmutigte die Amerikaner in Sachen Aktien, während der Appetit nach Immobilien, Gold und Sparkonten zugenommen hat, so geht aus der aktuellen Gallup-Umfrage hervor. Die besten langfristigen Investitionen waren diesmal Immobilien, die von 35% der Amerikaner in der Umfrage gewählt worden, so berichtet Kitco News . Immobilien stehen seit 2013 an der Spitze.Gold und Sparkonten erlebten dieses Jahr einen Anstieg. Gold wurde von 16% der Amerikaner gewählt und Sparkonten von 17%. "Knapp einer von sechs Amerikanern sieht Sparkonten (17%) und Gold (16%) als beste langfristige Investition", so die Umfrage.Für Gold bedeutete dies einen Anstieg von 2% im Vergleich zur letztjährigen Umfrage. Das könnte eine mögliche Veränderung der Perspektiven der Amerikaner bedeuten. "Es ist möglich, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise die Präferenzen der Amerikaner durcheinanderbringen könnten, während Aktien in Schwierigkeiten sind und die Zukunft des Immobilienmarktes unsicher ist", hieß es in der Umfrage."Im Jahr 2011, nach der Weltfinanzkrise, die für Aktienkurs- und Immobilieneinbrüche sorgten, wurde Gold als überragende Investition angesehen."© Redaktion GoldSeiten.de