Standard Chartered: Steigende Renditen belasten Goldpreis

Zunehmender Risikoappetit brachte Investoren dazu, sich vom gelben Edelmetall zurückzuziehen, so berichtet Investing.com . Einige von ihnen waren jedoch positiv, dass Gold seine Reputation als sicherer Hafen aufrechterhalten wird."Während der allgemeinere makroökonomische Hintergrund kurzfristig unterstützend für den Goldpreis bleibt, verfolgt er die Realrendite am genauesten. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen und das hat den Goldpreis belastet", so Suki Cooper von Standard Chartered Bank."Sichere-Häfen-Käufe haben Gold primär durch ETF-Zuflüsse und anhaltender Einzelhandelsnachfrage unterstützt… Wenn verschiedene Volkswirtschaften also wieder öffnen, dann könnte ein Teil dieser Sicheren-Hafen-Nachfrage abnehmen."© Redaktion GoldSeiten.de