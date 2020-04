China: ICBC setzt offene Positionen einiger Rohstofffutures aus

Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) hat den Zugang neuer Investoren zu Produkten, die mit Rohstofffutures in Verbindung stehen aufgrund extremer Marktvolatilität ausgesetzt, wie Reuters berichtet. Dies umfasse unter anderem Rohöl, Kupfer, Erdgas und Sojabohnen.Investoren, die bereits derartige Produkte halten, werden in der Lage sein, existierende Positionen wie üblich zu handeln, können diese jedoch nicht erhöhen. Die ICBC warnte zudem davor, dass Anleger all ihre Investitionen und Bargeldeinlagen dieser mit Rohstoff verbundenen Produkte verlieren könnten."Die Debatte in China ist, ob diese Produkte überhaupt für den Einzelhandelsmarkt geeignet waren", so eine Quelle in China. "Rohstoffe sind eine sehr riskante Investition, wie Öl letzte Woche bewies."Die chinesischen Regulierungsbehörden hielten die Geschäftsbanken dazu an, den Verkauf einer Vielzahl an Vermögensprodukten auszusetzen, die zu unbegrenzten Verlusten für Investoren führen könnten.© Redaktion GoldSeiten.de