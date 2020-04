Schwache, asiatische Goldnachfrage soll "historische Tiefs testen"

Die Goldimporte nach China und Indien gleiten weiterhin überraschend nach unten ab, doch die schwache Nachfrage wird die allgemeine Preisrally wahrscheinlich nicht beeinflussen, so meint Capital Economics laut Kitco News "Goldimporte nach China und Indien kontrahieren im März weiterhin zweistellig. Doch der Rückgang der physischen Nachfrage hatte wenig Einfluss auf den Goldpreis, da sie von starker Investitionsnachfrage aufgrund Unsicherheit aufgewogen wurde. Wir nehmen an, dass dies der Fall bleiben wird, bis die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus aufgehoben wurden und die Weltwirtschaft im späteren Verlauf des Jahres die Kurve kriegt", so Rohstoffvolkswirtschaftler Kieran Clancy.Laut den Kalkulationen des Unternehmens importierte China im März nur 17,5 Tonnen Gold, die niedrigste Menge seit Januar 2018. Indische Goldimporte würden hingegen "historische Tiefs" testen. "Auf Jahresbasis fielen die Goldimporte letzten Monat um mehr als zwei Drittel. Dies deutet auf nur 22 Tonnen Gold hin, der niedrigste monatliche Wert seit 2013", erklärte Clancy.© Redaktion GoldSeiten.de