Hochschild Mining in Schieflage

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Am 13. Februar wurde hier das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. mit bärischer Tendenz gecovert. Mit einem Rückgang unter 150,00 Pence wurde dabei weitere Kursverluste bis 133,00 bzw. 100,00 Pence erwartet. So geschehen mit einem Tief im März bei 80,40 Pence. Seither läuft eine Erholung, welche jedoch kritisch zu hinterfragen ist. Denn unterhalb von 133,00 Pence ist die Lage sehr unsicher mit der Tendenz eines nochmaligen Rücklaufs bis unter 100,00 bzw. vielmehr 90,00 Pence. Ob hierbei das Tief vom März touchiert bzw. sogar herausgenommen wird, bleibt vorerst abzuwarten.Eine gewisse Art von Entspannung wäre hingegen bei einer Rückkehr über das bereits benannte Niveau von 133,00 Pence gegeben. Speziell über 150,00 Pence könnte man dann sogar wieder einen bullischeren Ton in Richtung von 220,00 Pence veranschlagen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.