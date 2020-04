Investoren in Erwartung des Fed-Treffens

Der Goldpreis stieg in Asien am Mittwochmorgen leicht und baute seine vorherigen Preiszunahmen weiter aus, wie Investing.com berichtet. Das Abwarten auf ein Treffen der US-amerikanischen Federal Reserve im Laufe des Tages unterstützte das Investorenvertrauen. Dies führte auch dazu, dass die Aktienkurse in Asien stiegen und sich der Dollar zurückzog.Die Investoren werden ein genaues Auge darauf haben, ob die Zentralbank die Zinsen nahe null belassen wird oder weitere Maßnahmen ergreift, um die wirtschaftlichen Konsequenzen von COVID-19 abzumildern. Die Europäische Zentralbank wird sich zudem am Donnerstag treffen.Das gelbe Edelmetall wird von weiteren Anreizpaketen profitieren, da es als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung fungiert. Währenddessen erklärte die Bank of Nova Scotia, dass man die eigenen Metallgeschäfte schließen würde.© Redaktion GoldSeiten.de