US-Dollar ist "das einzige Haar in der Suppe" für Gold

Gewinnmitnehmer würden weiteres Aufwärtspotenzial für Gold bedrohen, da Verkaufsdruck zunimmt, nachdem das gelbe Edelmetall kürzlich über 1.750 Dollar stieg, so hieß es laut Kitco News von Mitsubishi. "Da es so aussieht, als würde die kürzliche Goldrally pausieren, könnte es kurzfristig Nettoliquidierungen geben, während Spekulanten Profite verzeichnen", meint Jonathan Butler, Analyst bei Mitsubishi."Das einzige Haar in der Suppe ist die Tatsache, dass der US-Dollar ebenfalls einen Teil der Sicheren-Hafen-Nachfrage absorbiert. Zudem haben Aktien eine starke Erholung hingelegt, während Investoren durch staatliches Auffangen vieler Unternehmen ermutigt sind", merkte er an.Der US-Dollar fungiert weiterhin als deutlicher Gegenwind für Gold und stiehlt etwas der Sicheren-Hafen-Anziehungskraft des gelben Edelmetalls, so Butler.© Redaktion GoldSeiten.de