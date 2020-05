Indische Schmuckverkäufe verzeichnen harte Schläge

Schmuckverkäufe in Indien verzeichneten harte Schläge, da dortige Festivitäten wie Ugadi und Akshaya Tritiya sowie die Hochzeitssaison mit Stilllegungen der Geschäfte überlappten, so berichtet die India Times . "Seit August, als der Goldpreis auf 3.300 Rupien je Gramm stieg, schrumpfte unser Geschäft", erklärte Moulikrishna Manchukonda von Shyam Jewellery."Auch wenn der aktuelle Goldpreis bei 4.300 Rupien je Gramm liegt, nahmen unsere Verkäufe seit Januar zu, da die Verbraucher versuchten, vorher Schmuck für die Feste und die Hochzeitsaison zu kaufen, was zu weiteren Preisanstiegen führte. Die Stilllegungen kamen zum falschen Zeitpunkt", meinte er.Der Vermutung nach, dass die Leute nach Aufheben der Stilllegungen erst einmal zögerlich sein werden, für Einläufe nach draußen zu gehen, planen Händler ihre Online-Aktivitäten auszubauen, um Verbraucher zu ermutigen, Bestellungen von zu Hause aufzugeben.© Redaktion GoldSeiten.de