Kalamazoo Resources: Erstes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Castlemaine abgeschlossen

Bohrung Easting (Rechtswert)

MGA94 Z55 Northing (Hochwert)

MGA94 Z55 RL Neigung

(Grad) Wahrer Azimut

(Grad) Endtiefe (m) Prospektionsgebiet MU19DD01 256316 5897181 433 -50 105 484,7 Mustang MU19DD02 256558 5897517 414 -65 85 446 Mustang MU19DD03 256557 5897157 425 -54 85 500 Mustang MU19DD04 256596 5897589 434 -63 90 351,6 Mustang MU20DD05 256562 5897353 433 -47 90 376,3 Mustang MU20DD06 256558 5897517 414 -40 85 322,9 Mustang MU20DD07 256596 5897589 434 -56 90 181,9 Mustang MU20DD08 256596 5897589 434 -66 90 182,3 Mustang MU20DD09 256596 5897589 434 -62 79 182,2 Mustang MU20DD10 256596 5897589 434 -62 108 152,1 Mustang MU20DD11 256598 5897009 400 -45 90 499,8 Mustang MU20DD12 256528 5896455 430 -48 68 439,8 Mustang MU20DD13 256773 5896680 445 -70 200 483,8 Mustang MU20DD14 256563 5897644 435,5 -43 127 159,6 Mustang MU20DD14W* 256602 5897617 390,91 -41 125 184,6 Mustang

Kalamazoo Resources Ltd. (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass ihr erstes Kernbohrprogramm im Prospektionsgebiet Mustang abgeschlossen wurde. Mustang liegt in der privaten Pine Plantation in EL6679 des Goldprojekts Castlemaine (Abbildung 1). Dieses Programm umfasste 14 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.947,6 m (Siehe Tabelle 1 weiter unten).Alle Abbildungen, weitere Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.- Kalamazoo hat ihr erstes Kernbohrprogramm auf dem ersten von 10 Bohrzielen, Prospektionsgebiet Mustang, abgeschlossen, das sich in ihren zu 100 % kontrollierten Goldprojekt Castlemaine in der Bendigo Zone im australischen Bundesstaat Victoria befindet.- Dieses erste Bohrprogramm, das 14 Kernbohrungen (4.947,6 m) umfasste, hat das Prospektionsgebiet Mustang effektiv überprüft, und Kalamazoos operativer Fokus verlagert sich jetzt auf ihre anderen vorrangigen bohrbereiten Prospektionsgebiete.- Im Rahmen seines von CSIRO geleiteten Kooperationsprojekts begann Kalamazoo kürzlich ein umfangreiches regionales UltraFine +TM-Probenentnahmeprogramm zur geochemischen Analyse mehrerer Elemente, das etwa 3.500 bis 4.000 Proben in ihren Goldprojekten Castlemaine, South Muckleford und Tarnagulla Central umfasst.- Kalamazoo hat eine neue Explorationslizenz EL007112 ("Queens") neben der stark höffigen Taradale Fault (Verwerfung) und Goldprojekt Bell Topper Hill beantragt, um ihren Grundbesitz im Goldprojekt Castlemaine zu vergrößern.- Kalamazoo erwartet die Antwort auf ihr Angebot für die Ausschreibungen der Blöcke 3 und 4 der North Central Victorian Goldfields Release.- Kalamazoo verfügt über eine starke finanzielle Position mit 11,6 Mio. Dollar an Barmitteln/Außenständen und führt ihre Geschäftstätigkeit gemäß allen staatlichen und bundesstaatlichen COVID-19-Richtlinien und -Beschränkungen durch.Kalamazoo begann mit den Bohrungen in Pine Plantation, da es sich in Privatbesitz befindet und einer Landzugangsvereinbarung unterliegt, gemäß der die erste Bohrgenehmigung erteilt wurde (siehe Pressemitteilung vom 8. November 2019). Das Prospektionsgebiet Mustang, das nur 2 km2 des 288 km2 großen Goldprojekts Castlemaine abdeckt, ist eines von 10 Zielen innerhalb von EL006679, die ursprünglich von Kalamazoo identifiziert wurden. Das Ziel grenzt an die große 23 km lange Schicer Gully Fault (Verwerfung). Die Auswahl des Bohrziels wurde mittels Kalamazoos hochgradigen Goldmodell unter Verwendung geophysikalischer Vermessungstechniken in Kombination mit einer 3D-Strukturmodellierung entwickelt.Alle 14 Kernbohrungen trafen entweder auf hochgradige Goldgehalte (0,8 m mit 19,4 g/t Au ab 319,8 m Tiefe in MU19DD02 und 1,42 m mit 261,3 g/t Au ab 100,32 m Tiefe in MU19DD04, siehe Pressemitteilung vom 23. Dezember 2019) oder eine signifikante bis anomale Goldvererzung und/oder Alteration, die im Einklang mit historischen Bohrungen in diesem Gebiet steht (Abbildungen 2, 3 und 4). Eine Zusammenfassung der signifikanten Bohrkernabschnitte von Kalamazoo und der historischen Bohrkernabschnitte > 0,5 g/t Au ist in den Tabellen 2 und 3 aufgeführt. Obwohl das Prospektionsgebiet Mustang hochgradige Au-Abschnitte geliefert hat, kommt die anschließende technische Überprüfung durch Kalamazoo zu dem Schluss, dass die Vererzung in diesem Gebiet derzeit keine ausreichenden Mächtigkeiten oder Kontinuität aufweist, um die von Kalamazoo festgelegten Zielkriterien zu erfüllen, mindestens 1 Million Unzen bei > 10 g/t. Der operative Fokus des Unternehmens wird sich jetzt darauf konzentrieren, die anderen vorrangigen Prospektionsgebiete zur Bohrbereitschaft zu avancieren.Luke Reinehr, Chairman und CEO von Kalamazoo, sagte: "Wir haben unser erstes Castlemaine-Bohrprogramm innerhalb der privaten Pine Plantation begonnen, da dies das erste Prospektionsgebiet war, für das uns die erforderlichen Bohrgenehmigungen erteilt wurden.Da Castlemaine weithin als eines der reichsten flachen alluvialen Goldfelder der Welt anerkannt ist, haben wir mit dieser Kampagne hochgradige Abschnitte erwartet und erreicht. Unser Hauptziel war es, herauszufinden, ob wir unsere eigenen Infill-Bohrungen mit früheren historischen hochgradigen Ergebnissen verknüpfen können, um das Potenzial eines wirtschaftlichen Erzkörpers innerhalb dieses kleinen Zielgebietes angemessen einzuschätzen. Die ersten Ergebnisse dieses Bohrprogramms waren sehr vielversprechend, und es wurden einige hochwertige Bohrabschnitte erzielt. Bei der Bewertung anhand nachfolgender Bohrergebnisse weist der Mustang-Prospekt derzeit keine ausreichende Kontinuität auf, um unsere Goldexplorationskriterien, ein Potenzial von mindestens 1 Mio. Unzen, zu erfüllen.Intelligentere Explorationsarbeiten und Innovationen mittels neuer Technologien sind die Grundpfeiler unserer Explorationsstrategie. Folglich haben wir im Rahmen dieser ersten Kampagne eine beträchtliche Menge an Multielement-Daten generiert und beträchtliche Magnetik- und 3D-Strukturinformationen im Bohrloch gesammelt, damit unser Team die Pläne für unsere nächsten Bohrziele verfeinern kann. Wir erwarten, im weiteren Verlauf des Jahres 2020 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 6.000 m niederzubringen, wobei der Zeitpunkt natürlich von den staatlichen und bundesstaatlichen COVID-19-Gesundheitsrichtlinien und den ERR-Genehmigungen abhängt."Im Februar 2020 begann Kalamazoo in Zusammenarbeit mit dem CSIRO projektumfassende Bodenprobenentnahmeprogramme für die geochemische Untersuchung. Insbesondere Bodenproben werden Gegenstand einer UltraFine +TM-Multielement-Analyse auf Haupt- und Spurenelemente in einem von CSIRO geleiteten gemeinsamen Spitzenforschungsprojekt sein. Dieses Programm wird in Verbindung mit einem separaten Forschungsprojekt von CSIRO Innovations Connections durchgeführt, das die neuesten Spitzentechnologien zur Kartierung und zum Nachweis ausgedehnter Mineralalterationshalos in Bodenproben verwendet (siehe Pressemitteilung vom 4. Februar 2020). Kombinierte übertägige Probenentnahmeprogramme für die die geochemische Untersuchung werden die neuesten Spitzentechnologien und Forschungskapazitäten verwenden, um Kalamazoo bei der Identifizierung und Priorisierung nachfolgender Bohrziele zu unterstützen, die später im Jahr 2020 in den Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford mittels Bohrungen (ca. 6.000 m) überprüft werden.Bodenprobenentnahmeprogramme wurden auf 200 x 100 m großen Rastern konzipiert, die eine große Anzahl vorrangiger höffiger Zielgebiete mit bekannter Goldvererzung in Kalamazoos Goldprojekten Castlemaine, South Muckleford und Tarnagulla Central abdecken. Die Zielgebiete wurden unter Verwendung einer Kombination von Daten ausgewählt, einschließlich des Vorhandenseins potenzieller Verwerfung-/Faltenstrukturen, goldvererzter Reefs, historischer Abbaustätten, geringer Explorationsaktivitäten und historischer Bohrabschnitte.Diese Probenentnahmeprogramme sind sowohl kostengünstig als auch belastungsarm, da das derzeit geplante Programm, abhängig von Landzugang und Genehmigungen, mindestens 3.500 bis 4.000 Proben umfasst. Bis dato wurden bereits rund 1.300 Proben zur Analyse eingereicht. Der fortlaufende Erhalt der Ergebnisse wird laut Erwartungen Anfang Mai 2020 beginnen.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage der Goldprojekte Castlemaine und South Muckleford mit Lage des Bohrprogramms Private Pine Plantation (Prospektionsgebiet Mustang) am nördlichen Ende von EL006679.Kalamazoo hat einen neuen Explorationslizenzantrag EL007112 (22 km2) eingereicht, um ihren Grundbesitz im Goldprojekt Castlemaine zu vergrößern (Abbildung 1). Diese als "Queens" bezeichnete Liegenschaft befindet sich westlich und südlich von GBM Resources Limiteds (ASX: GBZ) Goldprojekt Bell Topper Hill RL6587 (8 km2) und steht in engem Zusammenhang mit der stark höffigen Taradale Fault (Verwerfung). Dieser Antrag durchläuft zurzeit das Liegenschaftsvergabeverfahren.Am 31. März 2020 schloss Novo Resources Corp. "Novo" (TSX-V: NVO; OTCQX: NSRPF) ein Joint Venture und eine Earn-In-Option, wobei GBM eine bis zu 60%ige Beteiligung am Goldprojekt Bell Topper Hill für Aktien und Explorationsausgaben über einen Zeitraum von vier Jahren in Höhe von insgesamt ca. 8,5 Mio. Dollar erwarb. Diese Entwicklung ist eine weitere Bestätigung der Höffigkeit der Liegenschaft Queens und die gesamte Region Castlemaine, nachdem Novo und der Investor Eric Sprott im Januar 2020 8 Mio. Dollar in Kalamazoo investiert hatten (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2020).Kalamazoo reichte Angebote für die Ausschreibungen der Blöcke 3 und 4 des am 14. Februar 2020 abgeschlossenen North Central Victorian Goldfields Release Tender ein (Abbildung 5). Diese Explorationsliegenschaften, nur 20 km vom Goldprojekt Castlemaine entfernt, sind stark höffig aufgrund ihrer Nähe zur und ähnlichen Geologie in der nahe gelegenen Weltklasse-Goldmine Fosterville von Kirkland Lake Gold und anderen regionalen Entdeckungen. Diese Blöcke waren Gegenstand eines intensiven Ausschreibungswettbewerbs angesichts der Bedeutung der Victoria Goldfields in jüngster Zeit. Am 28. April 2020 gab die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria bekannt, dass die Ausschreibung aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die zweite Hälfte des Jahres 2020 verschoben wird.Kalamazoo hat sich zum Ziel gesetzt, ein Portfolio hochwertiger Goldexplorationsprojekte in Victoria mit einem Zielschwellenwert von 1 Mio. Unzen bei Gehalten >10 g/t zu erwerben und zu erkunden. Kalamazoos Flaggschiff-Goldprojekte Castlemaine, South Muckleford und Tarnagulla Central sind wichtige Bestandteile der Explorationsstrategie von Kalamazoo.Untersuchungen und Due Diligence (Prüfungen mit gebührender Sorgfalt) der Goldprojekte im australischen Bundesstaat Western Australia, die für Kalamazoos stark höffige Projekte in Pilbara einen Mehrwert bieten können, sind ebenfalls im Gange.- Die Exploration konzentriert sich derzeit auf die Durchführung von Feldkartierungen zu Erkundungszwecken, Bodenprobenentnahmen und geophysikalischen Bodenuntersuchungen mit geringen Umweltauswirkungen. Diese zukünftigen Aktivitäten werden in Übereinstimmung mit den COVID-19-Richtlinien und -Verfahren des Unternehmens durchgeführt.- Die Ergebnisse der UltraFine +TM-Bodenprobenentnahme werden in geplante geophysikalische Untersuchungen und strukturelle geologische Modellierungen einbezogen, um vorrangige Bohrziele zu generieren.- Das nächste Bohrprogramm (ca. 6.000 m) ist für später im Jahr 2020 sowohl im Goldprojekt Castlemaine als auch im Goldprojekt South Muckleford geplant. Die Wiederaufnahme der Bohraktivitäten hängt von den staatlichen und bundesstaatlichen COVID-19-Gesundheitsrichtlinien und den ERR-Genehmigungen ab.Das Castlemaine Goldfield produzierte während seiner gesamten Lebensdauer 5,6 Millionen Unzen Gold und ist eines der reichhaltigsten Goldfelder in Australien. In den letzten zehn Jahren wurden nur geringfügige Explorationsaktivitäten unternommen und man brachte nur begrenzte effektive Bohrungen bis unter 400 m Tiefe nieder. (Willman et al. 2002, Geology Survey Victoria, Report 121).In South Muckleford ist das Goldfeld Maldon das siebtgrößte in Victoria mit einer historischen Produktion von >1.975.000 Unzen (>56 t) bzw. 317.000 Unzen (9 t) () Primär- und Seifengold (Phillips G N 2010, Geoscience Victoria Special Publication). Dieses hochgradige Goldfeld besitzt ein ähnliches Milieu, ein ähnliches Alter, ordovizische Wirtsgesteine ??und einen ähnlichen tektonisch kontrollierten Vererzungstyp wie andere Goldvorkommen in der Bendigo Zone (Central Victoria).Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Prospektionsgebiet Mustang (Pine Plantation) Kalamazoo und historische Bohrstellen (CGT) sowie signifikante (> 0,5 g/t Au) BohrabschnitteAbbildung 3 zeigt: Prospektionsgebiet Mustang (Pine Plantation) Detaillierte Kalamazoo- und historische Bohrstellen (CGT) sowie signifikante (> 0,5 g/t Au) BohrabschnitteAbbildung 4 zeigt: zusammengesetzte (ca. 150 m breite) Profilschnitt mit interpretierter Geologie basierend auf Kalamazoo und historischen DatensätzenAbbildung 5 zeigt: Lage von Kalamazoos Victorian-Goldprojekt in Bezug auf die NCVG-AusschreibungsblöckeTabelle 1: Lage und Details der Kernbohrungen

Tabelle 2: Prospektionsgebiet Mustang: ??Zusammenfassung signifikanter Bohrkernanalysen aus Bohrungen der KZR (> 0,5 g/t Au)



Bohrung von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Nachweisgrenze (g/t) MU19DD01 56 56,6 0,6 1,1 0,01 MU19DD02 252,9 253,5 0,6 0,72 0,01 319,8 320,6 0,8 19,4 0,01 MU19DD03 123 123,5 0,5 4,16 0,01 463,2 463,9 0,7 0,58 0,01 MU19DD04 100,32 101,74 1,42 261,3 0,01 einschließlich 100,32 100,49 0,17 1.916 0,01 einschließlich 100,49 100,76 0,27 70,6 0,01 einschließlich 100,76 101,25 0,49 4,1 0,01 einschließlich 101,25 101,74 0,49 49,7 0,01 101,74 102,2 0,46 0,61 0,01 128,38 129,14 0,76 2,1 0,01 MU20DD05 126,7 127,1 0,4 3,17 0,01 310,6 311 0,4 1,65 0,01 MU20DD06 204,4 204,7 0,3 0,66 0,01 MU20DD07 92,4 93 0,6 1,1 0,01 144,4 145,4 1 0,68 0,01 MU20DD08 105,5 106,5 1 3,06 0,01 MU20DD09 97 98 1 0,54 0,01 152,1 152,4 0,3 1,5 0,01 162,5 163,2 0,7 0,54 0,01 MU20DD10 NSA MU20DD11 NSA MU20DD12 NSA MU20DD13 NSA MU20DD14 100 100,4 0,4 2,31 0,01 151,4 152 0,6 0,88 0,01 MU20DD14W 136 136,3 0,3 1,0 0,01



Tabelle 3: Prospektionsgebiet Mustang: ??Zusammenfassung der wichtigsten historischen (> 0,5 g/t Au) Bohrkernanalysen (ASX: CGT 22. April 2008, 27. Oktober 2008, 26. November 2008, 19. Januar 2009)



Bohrung von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) PPD_001 52,40 53,00 0,60 539,6 CGT_023 338,20 339,00 0,80 184,6 PPD_002 142,00 142,78 0,78 156,3 PPD_001 309,95 310,70 0,75 53,66 CGT_023 339,00 339,90 0,90 20,91 CGT_023 337,40 338,20 0,80 16,61 PPD_007 20,80 21,45 0,65 12,76 PPD_007 4,70 5,30 0,60 10,35 PPD_008 20,40 20,80 0,40 8,72 PPD_001 85,01 85,73 0,63 3,18 PPD_001 90,55 91,20 0,65 2,68 CGT_023 18,90 19,70 0,80 2,41 CGT_023 24,40 25,00 0,60 1,89 PPD_001 304,90 305,70 0,80 1,75 PPD_001 48,88 49,60 0,72 1,62 PPD_001 90,00 90,55 0,55 1,52 PPD_001 307,40 308,40 1,00 1,35 CGT_021 521,10 521,90 0,80 1,30 PPD_001 349,10 349,93 0,83 1,30 CGT_023 345,30 346,00 0,70 1,25 PPD_001 81,70 82,40 0,70 1,23 CGT_023 354,20 355,00 0,80 1,19 CGT_023 335,20 336,00 0,80 1,14 CGT_023 281,60 282,20 0,60 1,02 CGT_023 280,90 281,60 0,70 1,01 CGT_023 14,30 15,00 0,70 0,94 PPD_001 306,50 307,40 0,90 0,91 CGT_023 277,45 277,95 0,50 0,88 CGT_021 525,70 526,50 0,80 0,83 PPD_001 327,00 327,70 0,70 0,55

Kalamazoo handhabt proaktiv die potenziellen Auswirkungen von COVID-19 und hat Systeme und Richtlinien entwickelt, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten und das Risiko für den Betrieb zu begrenzen. Diese Systeme und Richtlinien wurden im Einklang mit den formellen Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden und mit Unterstützung ihrer Auftragnehmer entwickelt und werden aktualisiert, falls sich die formellen Leitlinien ändern. Kalamazoos oberste Priorität ist die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer.Um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten, hat Kalamazoo eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko und die Übertragungsrate auf COVID-19 zu minimieren und gleichzeitig den Betrieb fortzusetzen. Alle Arbeitsabläufe und Aktivitäten wurden nur auf das Wesentliche minimiert. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören das Ausfüllen einer COVID-19-Risikoerklärung durch Mitarbeiter und Auftragnehmer, verbesserte Hygienepraktiken, das Verbot nicht notwendiger Reisen auf absehbare Zeit, die Einrichtung starker Infektionskontrollsysteme und -protokolle im gesamten Unternehmen sowie die Erleichterung von Fernarbeitsvereinbarungen, sofern dies praktikabel und erforderlich ist. Kalamazoo Resources Ltd. wird weiterhin die formalen Anforderungen und Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden beobachten und entsprechend handeln.Die Informationen für Kalamazoos Victorian Projects basieren auf Informationen von Dr. Luke Mortimer, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Dr. Mortimer ist ein Mitarbeiter, der für das Unternehmen als Explorationsmanager für Ostaustralien tätig ist. Dr. Mortimer verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Dr. Mortimer stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.Luke Reinehr, Chairman/CEOluke.reinehr@kzr.com.auVictoria Humphries, Investor Relations - NWR Communicationsvictoria@nwrcommunications.com.auIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.