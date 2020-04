UBS-Strategen: Goldpreis über 1.800 Dollar

Die kürzliche Goldrally hat noch weiteren Entwicklungsraum und das Edelmetall könnte in den kommenden Wochen auf mindestens 1.800 Dollar je Unze steigen, erklärten Joni Treves und Giovanni Staunovo, Strategen von UBS. Gold, das seit Mitte März um 15% gestiegen ist, wird sich wahrscheinlich weiter nach oben bewegen, da Investoren es während Wirtschaftsunruhen als sicheren Hafen sehen, berichtet Business Insider Im zweiten Quartal soll Gold dann weitere Zunahmen verzeichnen, während sich die Auswirkungen der Pandemie verlangsamen. Zum Ende des Jahres hin soll es einen Teil seiner Zunahmen zurückgeben, wenn sich die Weltwirtschaft langsam zu erholen beginnt.Kurzfristig, so hieß es, könne der Goldpreis möglicherweise die 1.800 Dollar je Unze übersteigen und soll sich bei etwa 1.675 Dollar einpendeln. Letztlich sollte ein Goldpreis bei 1.650 Dollar eine gute Unterstützung durch den Markt finden.Ein sehr unsicheres Umfeld sowie negative Realzinsen stellen Gold noch immer in den Vordergrund als attraktive Diversifizierung und eine Absicherung gegen Risiko.© Redaktion GoldSeiten.de