Gold - Bullische Konsolidierung unter dem Jahreshoch

Im März war der Goldpreis von einem neuen Jahreshoch bei 1.703 USD bis an die Unterstützung bei 1.452 USD eingebrochen, ehe den Bullen dort die Wiederaufnahme des mittelfristigen Aufwärtstrends gelang. Und dies mit durchschlagendem Erfolg, denn schon Anfang April wurde das Hoch überschritten. Aktuell wird die Kaufwelle in einer bullischen Dreiecksformation konsolidiert.Oberhalb von 1.695 USD haben die Bullen direkt die Chance, das Dreieck mit einem Bruch der 1.725 USD-Marke nach oben aufzuhebeln und den Kurs des Edelmetalls bis 1.760 USD anzutreiben. Darüber wäre mit einer Ausdehnung der Kaufwelle bis 1.800 und 1.825 USD zu rechnen. Mittelfristig könnte Gold im Anschluss bis 1.880 USD klettern.Abgaben unter 1.695 USD würden dagegen zu einer Korrektur bis 1.645 USD führen. Dort könnte der nächste Anstieg starten. Erst ein Bruch der 1.645 USD-Marke würde den Anstieg der letzten Wochen in Frage stellen und zu einer Verkaufswelle bis 1.554 USD führen können.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG