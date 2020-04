African Gold Group: Entdeckung von ergiebiger Goldscherzone in seinem Projekt Kobada

Toronto (Kanada), 30. April 2020. African Gold Group Inc. (TSX-V: AGG) (AGG oder das Unternehmen) freut sich, aufregende Ergebnisse von Schürfgrabungen und Gesteinsprobennahmen in einer neuen Scherzone in seinem vollständig genehmigten Goldprojekt Kobada im Süden von Mali bekannt zu geben. Die Höhepunkte beinhalten die Ergebnisse von Gesteinsproben von der bis dato noch nicht erprobten Scherzone Gosso (die Scherzone Gosso), die sich vier Kilometer östlich der Hauptscherzone Kobada befindet, wo alle früheren Explorationsarbeiten des Unternehmens stattfanden.- Die Scherzone Gosso befindet sich in einem bis dato noch nicht bebohrten Gebiet, etwa 4 km östlich der Hauptscherzone und verläuft parallel dazu- Probe Nr. 207470 ergab 1,10 g/t Au in einer Schürfprobe von 2,15 Wtkg- Probe Nr. 207471 ergab 3,16 g/t Au in einer Schürfprobe von 3,02 Wtkg- Probe Nr. 207473 ergab 4,60 g/t Au in einer Schürfprobe von 2,87 Wtkg- Probe Nr. 207475 ergab 1,87 g/t Au in einer Schürfprobe von 2,89 WtkgWir freuen uns, über das Potenzial für zusätzliche Goldressourcen in dieser neuen Scherzone zu berichten. Der Schwerpunkt sämtlicher früherer Bohrungen lag auf der Hauptscherzone Kobada, von der wir nur vier Kilometer entlang des Streichens von insgesamt 16 Kilometer erprobt haben, sagt Dr. Andreas Rompel, der beim Unternehmen den Posten des Vice President Exploration bekleidet. Die Scherzone Gosso erweitert unsere bereits bekannte Scherzone Kobada um weitere mineralisierte Kilometer im Streichen und wir beabsichtigen, sie in der nächsten Phase der Explorationsbohrungen mittels Bohrungen zu erproben.Die Scherzone Gosso befindet sich vier Kilometer östlich und parallel zur Hauptscherzone Kobada. Diese Scherzone erstreckt sich über eine Länge von mindestens fünf Kilometern mit Gesteinsanalyseergebnissen von 0,5 bis 4,60 Gramm Gold pro Tonne. Die Scherzone Gosso wurde im Rahmen von historischem Kleinbergbau bis in eine Tiefe von etwa zehn Metern freigelegt.Die Mineralisierung in der Scherzone Gosso erscheint in ihrer Struktur der vier Kilometer westlich gelegenen Hauptscherzone Kobada ähnlich zu sein und erweitert das Potenzial für mehrere mineralisierte Lagerstätten in unserem regionalen Landpaket.Bis dato wurden nur vier Kilometer der Hauptscherzone im Goldprojekt Kobada ordnungsgemäß mittels Bohrungen erprobt, während die restlichen 26 Kilometer der identifizierten goldhaltigen Scherzonen noch nicht erprobt wurden. Die Ergebnisse der Gesteinsproben von der Scherzone Gosso bestätigen die Ansicht des Unternehmens, wonach die identifizierten, jedoch noch nicht erprobten goldhaltigen Scherzonen in seinem Konzessionsgebiet eine bedeutsame Möglichkeit für die Erweiterung der Ressource im Goldprojekt Kobada darstellen. Das Unternehmen wird mit Explorationsbohrungen beginnen, um die Scherzone Gosso zusammen mit der nördlichen Erweiterung der Hauptscherzone Kobada zu erproben.Das Goldprojekt Kobada ist ein vollständig lizenziertes und genehmigtes Erschließungsprojekt im fortgeschrittenen Stadium im produktiven Birimian-Grünsteingürtel im Süden von Mali. Das Unternehmen arbeitet daran, die endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, die DFS) im zweiten Quartal 2020 als Teil des letzten Prozesses vor dem Baubeginn bereitzustellen. Seit 2019 hat das Unternehmen im Konzessionsgebiet Kobada ein Bohrprogramm auf insgesamt 11.428 Metern durchgeführt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51690/20200325 - AGG - Press Release Gosso Target_v9_DEPRcom.001.pngAbb. 1: Die Scherzone Gosso mit typischer Rot- und Gelbfärbung (Goethit, Limonit).Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Andreas Rompel, PhD, Pr. Sci. Nat. (400274/04), FSAIMM, Vizepräsident Exploration von AGG, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und Herrn Uwe Engelmann, BSc (Zoo. & Bot.), BSc Hons (Geol.), Pr. Sci. Nat. (Nr. 400058/08), MGSSA, einem Direktor der Minxcon (Pty) Ltd und einem Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions geprüft, erstellt und genehmigt. African Gold Group Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes (TSX-V: AGG) Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung einer Goldressourcenbasis in Westafrika gerichtet ist. Das Hauptvermögenswert des Unternehmens ist das Projekt Kobada in Südmali. Weitere Informationen über African Gold Group erhalten Sie auf unserer Website unter www.africangoldgroup.com. 